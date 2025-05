F1, perchè Hamilton non ha dato drs a Leclerc e perchè Charles ha fatto passare Albon: "E' una barzelletta"

Nel finale del Gp di Imola Leclerc prima si difende stoicamente contro Albon poi lo lascia passare nel finale, nel mezzo una volta passato da Hamilton non ha drs dal compagno. Proviamo a spiegare il perchè

Il finale concitato del Gran Premio di Imola con la Safety Car per il ritiro di Andrea Kimi Antonelli ha sollevato più di qualche dubbio sulle scelte del muretto Ferrari, specie nei confronti di Leclerc che dapprima non si è fermato per mettere gomme nuove, poi dopo il duello a sportellate con Albon, una volta superato da Hamilton ha chiesto ma non ottenuto il drs dal compagno ed infine al penultimo giro stato invitato a cedere la quinta posizione al pilota della Williams, cosa che ha provocato più di qualche malumore da parte di Charles.

Le sportellate tra Albon e Leclerc

Al 46° giro il Gran Premio di Imola subisce un colpo di scena. Kimi Antonelli finisce amaramente la sua prima gara di casa. Entra la Safety Car. Hamilton e Albon, tra quelli davanti, decidono di fare il pit stop e mettere gomme fresche. Non cos’ Leclerc dopo un botta e risposta con il suo ingegnere di pista. Alla ripartenza, Charles subisce gli attacchi ripetuti da parte di Albon, il monegasco si difende strenuamente.

Al 60° giro il pilota Williams attacca ancora, Leclerc allunga la frenata e Albon finisce sull’erba all’esterno del Tamburello venendo passato anche dall’altra Ferrari di Hamilton. Lewis a questo punto si trova dietro Leclerc ma con gomme più fresche del compagno.

Perché Hamilton non ha dato DRS a Leclerc a Imola

Hamilton facilmente prende e passa Leclerc che non oppone resistenza perchè i suoi pneumatici sono “finiti”. E’ l’inizio del 61° giro. Ne mancano ancora 3 alla fine. Charles deve tornare a guardare negli specchietti perchè nel frattempo Albon si è già rifatto sotto. Charles pensa, crede di poter avere il drs da parte di Lewis per difendere la doppietta quarto-quinto posto. Ed invece non è così.

Leclerc: «Digli [a Hamilton] di darmi drs se può»

Bozzi: «Hamilton può prendere Piastri, quindi no»

Questa è la conversazione tra Leclerc e il suo ingegnere di pista, Bryan Bozzi. In effetti Hamilton non è poi così lontano dalla McLaren dell’australiano che, superato da Norris, nel finale è in crisi di gomme. Lo sforzo di Lewis non pagherà ma la rossa numero 44 arriverà a poco più di un secondo dal leader del mondiale tanto da far dire all’inglese dopo la gara: “Se solo avessi avuto un giro in più sarei andato sul podio”.

Perché è stato chiesto a Leclerc di cedere la posizione ad Albon

Dopo aver resistito per quasi dieci giri ai suoi attacchi, Leclerc viene passato da Albon all’alba dell’ultima tornata. Facilmente, anche troppo. Ma c’è una spiegazione. Poco prima infatti la direzione corsa aveva messo sotto indagine la condotta del ferrarista nella difesa contro la Williams proprio al 61° giro con Albon costretto a finire sull’erba. Di seguito lo scambio di battute tra Leclerc e Bozzi:

Bryan: « Dobbiamo lasciar passare Albon per non prendere penalità»

per non prendere penalità» Charles: «Così vanno le corse adesso. È una barzelletta . Cosa ho sbagliato?»

. Cosa ho sbagliato?» [la gara finisce e Leclerc chiede ancora spiegazioni]

Charles: «Allora spiegami perché la penalità o altro. Lo scopriremo alla fine»

Bryan: «Ora non lo sappiamo. Siamo sotto inchiesta»

Charles: «Cosa intendi? Mi hai detto di lasciarlo passare?»

Bryan: «Ti ho appena detto quello che mi è stato detto»

In pratica Leclerc rischiava di prendere seriamente 5 secondi di penalità per aver forzato la manovra nei confronti di Albon. Con quei 5 secondi il pilota monegasco avrebbe perso diverse posizioni ritrovandosi quasi al limite della zona punti, tra il 9° e il 10° posto. Decisamente peggio di un 6°. Infatti poco dopo è lo stesso Bozzi a comunicare a Leclerc che non ci sarebbe stata nessuna penalizzazione.