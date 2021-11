F1, Hamilton esalta la sua Mercedes: "Guido una 'diva'"

24-11-2021 14:54

In un’intervista concessa a The Race, Lewis Hamilton ha parlato del lavoro dietro la sua W12 Mercedes: “I test del Bahrain sono stati piuttosto negativi per i nostri standard. Ma ci siamo concentrati su come migliorarla. La stagione è stata piuttosto confusa, in alcune gare siamo stati davanti e in altre molto lontani e non sappiamo mai come si comporterà la vettura prima di andare in pista. I regolamenti 2021 sicuramente ci hanno penalizzato. Sapevamo che avremmo perso del carico aerodinamico, ma ci siamo accorti che in virtù di questo, tutte le caratteristiche dell’auto erano cambiate. Tutto quello su cui avevamo lavorato per diversi anni è sfumato. Credo che siamo stati alle prese con l’auto più difficile in termini di set-up e ho fatto per questa ragione molti test al simulatore. E al simulatore basta un piccolo parametro diverso per avere dati errati, è stato un giro sulle montagne russe”.

Anche grazie alla nuova W12, Hamilton è riuscito ad avvicinarsi a Verstappen e adesso può puntare l’ottavo titolo: “Toto disse che una delle nostre macchine era una diva, ma questa è sicuramente un mostro di diva. In più abbiamo meno tempo nelle prove libere e dunque è stato ancora più difficile raggiungere la giusta finestra e questo può limitare il potenziale. Riuscire a portarla dove volevamo è stata molto, molto dura. In Brasile ho avuto la macchina esattamente come la volevo, abbiamo letteralmente fatto centro. Ed è accaduto una o due volte quest’anno. A Interlagos abbiamo lavorato in maniera ottimale, ma nella maggior parte delle volte non ottimizziamo tutto il pacchetto. Abbiamo bisogno di ogni millesimo possibile, in particolare nei nostri punti deboli. Siamo scesi nei dettagli e sono stato più impegnato di quanto lo sia mai stato”.

