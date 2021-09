F1, Hamilton festeggia quota 100 ma mastica amaro per Verstappen

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha commentato felice la vittoria in Russia e il centesimo successo in carriera in Formula 1: “Grazie a tutti i fan. Abbiamo un pubblico straordinario, grazie per averci ospitato. C’è voluto tantissimo tempo per arrivare alla vittoria numero 100. Non ero sicuro se ci sarei mai arrivato o no. Sono davvero grato al mio team, a tutti gli uomini e le donne che sono in fabbrica. Loro mi hanno aiutato a raggiungere il numero 100″.

Gli elogi a Lando Norris: “Aveva un passo incredibile, ha fatto e sta facendo un lavoro grandioso con la McLaren. E’ stato dolce amaro per me vincere questo GP davanti al mio vecchio team, la McLaren, che era davanti. Stanno facendo un lavoro fantastico”.

Il pilota inglese deve però fare i conti con il rivale Max Verstappen, capace di una clamorosa rimonta dall’ultimo al secondo posto: “Ha fatto un grandissimo lavoro arrivando secondo da ultimo che era. Sarà dura da qui in avanti. Sicuramente un risultato da sogno per lui, ma sono grato per i punti che ho conquistato io”.

