F1, Hamilton: "La squadra ha fatto un lavoro fantastico"

24-07-2022 17:24

Il 300° GP in carriera ha portato a Lewis Hamilton il miglior risultato della stagione. Dopo tre terzi posti di fila, l’inglese della Mercedes ha chiuso secondo in Francia a Le Castellet: “La gara è stata difficile, perché il mio sistema di idratazione non funzionava. Abbiamo fatto un ottimo lavoro – ha detto dopo la gara -, eravamo molto lontani dagli altri. Ma la squadra ha fatto un lavoro fantastico, devo fare congratulazioni al team, in fabbrica e in pista”.

“Grande lavoro anche di George oggi. Non mi sono ancora pesato, ma credo di aver perso circa 3 kg. Non vedo l’ora di andare a bere – ha aggiunto uno sfinito Hamilton che ha poi parlato della prossima gara in Ungheria -. Sarà difficile battere Ferrari e Red Bull, hanno ancora vantaggio sul ritmo, ma speriamo di portare aggiornamenti per avvicinarci a loro”.