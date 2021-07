F1, Hamilton manda un messaggio a Verstappen e Wolff provoca

Dopo il tweet al veleno di Verstappen, in seguito all’incidente nel GP di Silverstone, la risposta di Hamilton non si è fatta attendere: “L’episodio di oggi ci ha ricordato quanto è pericoloso questo sport – ha scritto il britannico -. Mando i miei migliori auguri a Max, che è un grande rivale. Sono felice di sentire che sta bene. Guiderò sempre in maniera dura, ma onesta. La mia squadra ha dimostrato grinta e perseveranza là fuori. È un sogno vincere di fronte al mio pubblico”.

Anche il team principal della Mercedes Toto Wolff ha analizzato l’incidente tra Hamilton e Verstappen: “Abbiamo visto una gara splendida e ricca di colpi di scena che Lewis ha vinto ancora – spiega a f1maximaal.nl – Alla fine è stato in grado di raggiungere Leclerc e lo ha passato alla Copse, la stessa curva del contatto con Verstappen al primo giro”.

“Si tratta di una curva che si prende ad alta velocità – prosegue – Di sicuro un incidente simile non è mai bello da vedere, ma ci sono delle regole da rispettare. Dovresti sapere che chi mette il naso avanti ha il vantaggio in entrata, non in uscita. Gli steward hanno comminato a Lewis una penalità di 10 secondi, forse a causa della velocità. Non è mai semplice decidere da fuori della pista. Conosciamo la curva e sappiamo quanto sia veloce. Dipende tutto da chi ha la gomma anteriore davanti e nell’incidente”.

Wolff conclude pungendo Verstappen: “Questa è una battaglia per il titolo molto intensa tra il miglior pilota di sempre e uno che è meno bravo. Ora si scontrano in pista, come successo nelle ere precedenti da altri piloti. Per fortuna, comunque, Max sta bene”.

OMNISPORT | 18-07-2021 22:49