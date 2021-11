F1, Hamilton: "Mi sono divertito, non potevo fare altro"

13-11-2021 22:16

Queste le parole di Lewis Hamilton dopo la straordinaria rimonta dal fondo della griglia al quinto posto nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile: “Mi sono divertito tantissimo. Non potevo fare altro. Partivo ultimo, dovevo godermi la gara. Non avevo idea di quale fosse il risultato possibile oggi. Non dovevo lasciare che quello che era successo mi buttasse giù, dovevo continuare a spingere e a risorgere. Domani altra rimonta? Oggi ho preso tanta energia dai fan. Essere riuscito a rimontare mi tiene in lotta per la gara. Sono a poche posizioni da chi si gioca il podio”.

