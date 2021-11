F1, Hamilton non ha dubbi: “Il weekend più duro della vita”

14-11-2021 21:24

Non era facile pronosticare Lewis Hamilton vincitore del Gran Premio del Brasile dopo la partenza dalla 20ª posizione nella sprint qualifying e quella dalla decima piazzola in griglia domenica.

Il britannico invece, chiamato a sfruttare tutte le sue doti migliori, ha creduto sempre nella possibilità di rimontare e superare Max Verstappen , uno scenario questo concretizzatosi a dodici giri dal termine quando, nonostante la resistenza dell’olandese, Hamilton ha messo la freccia involandosi verso uno dei successi più incredibili della carriera.

“Ora credo di aver provato cosa vive un brasiliano con tutto il sostegno alle spalle. Sono davvero grato , era da Silverstone che non avevo così tanto tifo dalla mia parte. Oggi è stato davvero difficile” ha dichiarato Hamilton dopo la gara.

“Devo dire grazie al team, la squadra ha fatto un lavoro fantastico . Valtteri è stato bravissimo oggi, portando il maggior numero di punti possibili al team. Io ho spinto più che potevo, ma partire dall’ultimo posto della griglia, con altre cinque posizioni di penalità, credo che sia stato il weekend più duro della mia vita ” ha ammesso il nativo di Stevenage che poi ha dedicato la vittoria al padre.

“Mio padre mi ha ricordato del 2004, quando in F3 in Bahrain ero partito ultimo. Avevo chiuso al decimo posto e poi al primo. Questa gara è per mio padre ”.

Fra i risultati della vittoria in terra carioca, c’è il recupero in classifica piloti dove ora il ritardo da Verstappen è sceso a 14 punti.

“Lotta per il campionato? Alla vigilia del weekend non avrei mai pensato che avremmo potuto recuperare così tanti punti come abbiamo fatto oggi. Questo dimostra che non bisogna mai mollare. Bisogna continuare a spingere e a lottare. Non bisogna mai smettere di lottare. Questa vittoria mi sembra come la prima. Non vincevo da tanto tempo” ha chiosato determinato l’alfiere della Mercedes.

OMNISPORT