F1, Hamilton: "Non so dove abbiamo trovato questa velocità"

31-07-2022 17:20

Lewis Hamilton conferma i grandi progressi della Mercedes in questa parte centrale di stagione arrivando secondo nel GP d’Ungheria, all’Hungaroring, tredicesimo appuntamento del Mondiale F1 2022.

Queste le parole del sette volte campione del mondo:

“Non capisco da dove è venuto la velocità nella seconda parte di corsa. Ho fatto parecchio fatica nella prima metà, però piano piano ho trovato l’assetto corretto. Serve dare i meriti al mio team, ha spinto in ogni momento nonostante le difficoltà che c’erano: due podi di fila, due monoposto sul podio oggi. Ora siamo più vicini agli altri, è stupendo giungere alla pausa così, spero di migliorare ancora e lottare sempre di più con chi ci stava davanti. Nei momenti in cui fa leggermente più fresco la macchina andava meglio, mi auguravo pure la pioggia per combattere con Verstappen. Se ieri avessi avuto il DRS che funzionava oggi sarei stato in lotta per la vittoria, ma due secondi posti di fila sono stupendi. Nel corso della pausa mi allenerò, proverò di recuperare la concentrazione e di tornare ancora più forte dopo aver ricaricato le batterie”.