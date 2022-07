F1, Hamilton rassegnato: "Sarà un weekend difficile"

29-07-2022 19:07

Il Gran Premio d’Ungheria non è iniziato bene per le Mercedes. I due piloti sono lontani in classifica dopo le seconde prove libere: ottavo George Russell, addirittura 11° Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha parlato così: “Non abbiamo cambiato nulla rispetto alla scorsa settimana, anche i piloti sono gli stessi. Ma per qualche motivo la macchina qui non funziona”.

“Credo che se riusciremo ad indovinare l’assetto, il gap sarà più o meno quello della settimana scorsa. Ho avuto un danno al fondo e ho perso carico – ha aggiunto Hamilton -, da lì in poi è stato complicato a livello di passo gara. Sarà un weekend complicato, ma ci daremo da fare”.