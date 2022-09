F1, Hamilton: "Siamo a un secondo dai migliori"

30-09-2022 18:12

Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton ha commentato le libere del venerdì a Singapore: “Spero che riusciremo a ottenere la quarta o la quinta posizione, o qualcosa di simile. Arrivare più in alto di così sarebbe fantastico”, ha detto il sette volte campione del mondo, in difficoltà con il bouncing della sua monoposto.

“Il fine settimana è iniziato bene, sono andato forte nelle Libere 1, ma poi nella seconda sessione le cose non sono andate altrettanto bene. Direi che è andata come in tutti gli altri fine settimana. La vettura qui ha tanto bouncing, una cosa da pazzi, ma forse non siamo lontani dai primi. Probabilmente siamo ancora un secondo più lenti, qualcosa del genere. Dobbiamo continuare a lavorare”.