F1, Hamilton: "Siamo da prima fila"

03-09-2022 21:40

Lewis Hamilton ha espresso la sua soddisfazione per il quarto posto nelle qualifiche del Gp d’Olanda: “Sono molto contento questo fine settimana, ho una macchina potenzialmente in grado di lottare. Ma non riesco a capire: in un fine settimana siamo così lontani e il fine settimana successivo all’improvviso siamo attaccati. Sicuramente è una situazione confusa”.

Secondo il pilota inglese, le Mercedes hanno grande potenziale per la gara di domenica: “Ci sono molti aspetti positivi da trarre da oggi. Credo che se non avessimo avuto la bandiera gialla saremmo stati potenzialmente in lotta per la prima fila. Questo è davvero positivo, abbiamo colmato il deficit che normalmente abbiamo sul giro singolo. Se questo passo in avanti potesse riflettersi anche in gara sarebbe fantastico”.