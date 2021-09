F1, Hamilton: "Sogno la doppietta a Sochi"

Doppietta Mercedes sia nelle prime che nelle seconde prove libere del GP di Sochi, in Russia. Le Frecce d’argento si confermano velocissime su questo tracciato e si confermano grandi favorite per la gara di domenica. Lewis Hamilton in questa occasione si è dovuto accontentare della seconda posizione in entrambe le libere, una delle poche volte negli ultimi anni in cui arriva dietro il proprio compagno di box.

Queste le parole di Lewis al termine della doppia sessione di libere:

“Sembra che abbiamo iniziato con il piede giusto, cerchiamo sempre di migliorare, ma fin dal primo giro della prima sessione siamo stati veloci, per cui abbiamo pensato a capire come progredire – dice l’inglese – In generale il ritmo è positivo, abbiamo un po’ di lavoro da fare probabilmente sul long run, ma domani dovrebbe piovere e quindi sarà interessante vedere che configurazione adotteremo sapendo che domenica tornerà ad essere asciutto […] In entrambe le sessioni non abbiamo avuto problemi, ci siamo dedicati al lavoro in vista di domenica, facendo le modifiche che volevamo; la macchina non è perfetta, ma ci lavoreremo staseraCome assetti, io e Valtteri siamo abbastanza diversi e ognuno ha cercato quello che era miglio per sè. Stasera probabilmente cercheremo di capire e studiare i miglioramenti del caso […] Alcune piste per lui sono adatte, in altre mi trovo meglio io. Questa è una pista buona per me, magari non non è la migliore, ma nemmeno la peggiore. Ma ci sono sicuramente cose che posso migliorare studiando i dati, specialmente dal punto di vista della guida. Stasera ci lavorerò”.

