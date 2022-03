F1, Hamilton: "Stavolta non stiamo bluffando"

18-03-2022 20:14

Queste le parole del britannico della Mercedes sette volte campione del mondo Lewis Hamilton al termine delle due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, nella seconda delle quali si è piazzato nono.

“Quest’anno ci troviamo di fronte a problemi molto, molto più grandi. E tutto ciò che facciamo per cercare di risolverli non li cambia affatto. Sembra invece che sarà una soluzione a più lungo termine, quindi sì, niente a breve termine. Il problema in frenata è qualcosa che possiamo aggiustare, riguarda il bilanciamento e questi rimbalzi che abbiamo e la perdita di carico aerodinamico che generalmente sembra che abbiamo rispetto ad altri, questo sta rendendo tutto molto, molto più difficile. E come potete vedere non stiamo bluffando come prima, come la gente credeva che stessimo facendo. Lavoreremo il più duramente possibile e faremo quello che possiamo”.

OMNISPORT