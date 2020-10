F1, Hamilton fa 92 in Portogallo. Sorridono Leclerc e Ferrari

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Portogallo. Sulla pista di Portimao il pilota inglese della Mercedes ha preceduto con grande distacco il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Per Lewis sono 92 vittorie in carriera: mai nessuno come lui. Al terzo posto, la Red Bull di Max Verstappen.

Sorride finalmente la Ferrari: Charles Leclerc è riuscito a centrare il quarto posto, confermando i progressi visti in tutto il weekend. Era dal Gran Premio del 70esimo anniversario a Silverstone che il Cavallino non riusciva ad arrivare così in alto. Sebastian Vettel ha chiuso invece in decima posizione.

Grazie a questo risultato, Hamilton è sempre più vicino al titolo, che potrebbe arrivare in occasione del Gran Premio di Turchia. La prossima settimana si torna invece in Italia, a Imola, dove si disputerà il Gran Premio dell’Emilia Romagna.

LA GARA

Colpo di scena subito al via. Si mette a piovere proprio durante i primi giri, la situazione in pista è caotica e succede di tutto: Sainz si ritrova al comando grazie alla gomma rossa, dietro di lui ci sono le Mercedes di Bottas e Hamilton. Leclerc è sesto ma in grande difficoltà, Vettel sedicesimo.

Poi la pioggia diminuisce e le Mercedes ritornano al comando superando Sainz che inizia a scodare. Il futuro ferrarista è sorpassato poco dopo anche da Verstappen. Anche Leclerc risale rapidamente e, dopo aver passato Raikkonen e Sainz, ritorna al suo quarto posto iniziale.

La Ferrari del monegasco va forte e si avvicina a Verstappen. Davanti le due Mercedes fanno un’altra gara.

Al ventesimo giro Hamilton supera Bottas con facilità e si riprende il primo posto. Il finlandese va in crisi e perde non solo dal compagno di scuderia, ma anche da Verstappen e Leclerc che lo seguono.

Hamilton vola via a furia di giri veloci. Torna a piovere, ma il tempo resta incerto e le due Mercedes tardano l’ingresso ai box. Dopo i pit stop tutto invariato tra Verstappen e Leclerc, l’olandese resta al terzo posto.

Alla fine rientrano anche le Mercedes: Hamilton resta saldamente al primo posto. Il campione del mondo manda subito chiari segnali a Bottas con una serie di giri veloci: la vittoria è ormai sua. Dietro Leclerc non riesce a tenere il passo di Verstappen e si accontenta di un’ottima quarta posizione.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Hamilton

Bottas

Verstappen

Leclerc

Gasly

Perez

Sainz

Ocon

Ricciardo

Vettel

