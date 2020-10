F1, GP Portogallo: la diretta-live

PRE GARA

Sono passati 24 anni dall’ultima volta che il Gran Premio del Portogallo è stato inserito nel calendario della F1, quando ancora il circuito di Estoril ospitava l’evento. Nel 2020 invece è Portimao il protagonista della dodicesima tappa del mondiale; l’Autodromo Internacional do Algarve ospita per la prima volta in assoluto le vetture della Formula 1. Questo circuito fatto di sali scendi continui e curve ad alta velocità ha messo in difficoltà la maggior parte dei piloti.

Le qualifiche hanno visto Lewis Hamilton ottenere la sua pole position numero 97, seguito dal compagno di scuderia Bottas e da Max Verstappen. Quarta posizione per Leclerc, mentre continua a deludere Vettel, quindicesimo dietro a Russell della Williams. Ottima prova di Sergio Perez, quinto davanti ad entrambe le McLaren.

Griglia di partenza

Lewis Hamilton Valtteri Bottas Max Verstappen Charles Leclerc Sergio Perez Alex Albon Carlos Sainz Lando Norris Pierre Gasly Daniel Ricciardo Esteban Ocon Lance Stroll Daniil Kvyat George Russell Sebastian Vettel Kimi Raikkonen Antonio Giovinazzi Romain Grosjean Kevin Magnussen Nicholas Latifi

Albo d’oro e statistiche

Portimao è al suo debutto assoluto nel calendario della F1, ecco perché la pole position di Lewis Hamilton è la prima e unica registrata fino ad ora. Il sei volte iridato proverà a vincere anche la prima gara in terra lusitana su questo tracciato.

Fonte: Ansa