F1, Hamilton e Vasseur faccia a faccia a fine gara: volano parole grosse. Lewis incontra Leclerc in pitlane, video

Dopo i team radio di fuoco da parte di Hamilton contro il muretto Ferrari, Fred Vasseur ha voluto incontrare Lewis subito a fine gara, i due si sono chiariti: "Deve fidarsi di me" ha detto il francese. Chiarimento anche con Leclerc

Si sono seduti uno di fronte all’altro. Per sbollire la rabbia, per chiarirsi. Per evitare di andare a dire cose inopportune ai media. Di tutto un po’ in quel confronto, aperto, tra Lewis Hamilton e Fred Vasseur prima ma soprattutto dopo il Gran Premio di Miami che ha visto forse per la prima volta l’inglese sbottare appieno contro il muretto Ferrari a suo dire tardivo nel leggere la corsa facendogli perdere troppo tempo dietro Leclerc nonostante lui avesse una gomme più morbida. Anche tra i due piloti di Maranello c’è stato uno scambio di battute, veloce, dopo la corsa, direttamente in pitlane, immortalato dal camercar di una delle monoposto.

Bufera Ferrari in diretta tv: Hamiton perde le staffe via radio

Sembra Guerra e Pace ed invece è solo il team radio di fuoco tra Hamilton, Leclerc e il muretto Ferrari. La seconda metà del Gran Premio di Miami è stata vissuta ad alta tensione dal team di Maranello. Un continuo botta e risposta con un Hamilton inferocito alle spalle di Leclerc nel chiedere per tre giri di passare davanti al compagno avendo lui gomme medie e Charles gomme dure, nel tentativo poi vano e tardivo di andare a prendere Antonelli davanti alle rosse.

Venti giri di alta tensione con Riccardo Adami, ingegnere di pista di Hamilton che si è beccato di tutto, ovviamente mandato in onda in diretta tv. “Quindi vuoi che io resti dietro Charles per tutta la gara?”, “Questo non è un buon lavoro di squadra”, “In Cina mi sono fatto da parte”, “Prenditi una pausa tè, già che ci sei! Forza!” sono solo alcune delle invettive lanciate da Lewis che ha poi chiuso il cerchio, quando ha restituito la posizione a Leclerc a fine gara dicendo ironicamente “Volete che faccia passare anche Sainz?”

Vasseur-Hamilton a confronto a fine gara: “Deve fidarsi di me!”

I due erano già stati visti a colloqui prima della gara. Lo hanno fatto a maggior ragione anche dopo. Fred Vasseur ha voluto parlare subito a Lewis Hamilton appena finita la gara. Secondo quanto riportato da formulapassion.it il team principal della Ferrari è andato dal pilota inglese, per calmarlo, per spiegargli il punto di vista del muretto Ferrari ma soprattutto per evitare che la cosa, a caldo, degenerasse nelle dichiarazioni post gara.

“Deve fidarsi di me, io mi fido di lui e lo stesso è con Charles. Quando prendo una decisione, la prendo per la Ferrari. Deve capire la mia posizione e le mie sensazioni al muretto”. [Fred Vasseur]

Fonte: Getty

Hamilton: “Sono un combattente, non chiedo scusa”

Toni concilianti, ma fino a un certo punto anche per Lewis Hamilton che ha raccontato come è andato l’incontro con Vasseur ma anche la sua posizione sui messaggi di fuoco mandati via radio ad Adami e a tutto il muretto Ferrari: “Fred è venuto nella mia stanza. Gli ho messo una mano sulla spalla ed era tipo: ‘Ehi, calmati un po’. Non essere così sensibile’. Avrei potuto dire di peggio alla radio. In parte si trattava di sarcasmo. In macchina abbiamo grande pressione. Non ci saranno mai messaggi pacifici durante una battaglia. Sento ancora il fuoco dentro di me, non mi scuserò per essere un combattente. Non mi scuserò per volere di più. Pensavo che la decisione non fosse stata presa abbastanza in fretta”.

Leclerc-Hamilton la pacca a fine gara sancisce la pace, video

La quiete dopo la tempesta. Spunta un video subito dopo la fine della gara che vede i due piloti della Ferrari appena usciti dalle rispettive monoposto che si incontrano subito alle operazioni di peso. Si vede che entrambi si danno una pacca segno che fra i due non c’è astio per quello che è successo durante la corsa.