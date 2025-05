F1 diretta GP Miami LIVE: Verstappen "spinge" Norris, gran start di Antonelli 2°. Ferrari dietro

Cronaca in diretta

QUATTRO PENALIZZAZIONI - Ci sono state quattro penalizzazioni, tra cui quella di Verstappen, a cui sono stati inflitti 10'' di penalità dopo il contatto ai box con Antonelli. Sono arrivate anche altre tre penalizzazioni a Sprint ormai conclusa. Colpiti anche Bearman, Albon e Lawson. Bearman per unsafe release, Albon per infrazione del tempo minimo sotto safety car. Lawson, invece, per il contatto con Alonso che ha fatto scattare l'ingresso di una nuova safety car a fine Sprint.

Ecco la griglia di partenza: Verstappen-Norris in prima fila, Antonelli-Piastri in seconda, Russell-Sainz in terza, Albon-Leclerc in quarta, Ocon-Tsunoda in quinta fila. Solo 12° Lewis Hamilton.

Week end difficile, fin qui per la Ferrari, nonostante il 3° posto di Hamilton nella Sprint. Dettato più dalla casualità piuttosto che un reale vantaggio della vettura. Le Ferrari avevano faticato già nel Q1, con Hamilton che non ha passato il Q2. E poi Leclerc che non è andato oltre l'8° posto a oltre 5 decimi da Verstappen. Adesso serve la mano dei piloti per invertire la rotta.

Una vittoria da dedicare a sua figlia Lily appena nata. La cercherà Max Verstappen che parte dalla pole nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025. Che si corre dopo la pazza Sprint Race di ieri. Con Antonelli che fa ben sperare, terzo in griglia, Ferrari chiamate alla rimonta con Leclerc in quarta fila ed Hamilton in sesta. La classifica piloti è attualmente così composta:

Oscar PIASTRI (McLaren) – 106 punti Lando Norris (McLaren) – 97 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 87 punti George RUSSELL (Mercedes) – 77 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 47 punti Andrea Kimi ANTONELLI (Mercedes) – 40 punti Lewis HAMILTON (Ferrari) – 37 punti

Max Verstappen tira fuori l’ennesimo coniglio dal cilindro e centra la pole position del Gran Premio di Miami. La numero 43 in carriera, la prima da padre. SuperMax ha fatto il nuovo record della pista ritoccato due volte in Q3 e battuto per soli 65 centesimi la McLaren di Lando Norris. Si conferma dopo la pole nella Sprint, Kimi Antonelli terzo per soli due millesimi dietro Norris e davanti all’altra McLaren di Piastri.

Male, malissimo le Ferrari: Charles Leclerc chiude solo ottavo, addirittura 11° ed eliminato in Q2, Lewis Hamilton dopo l’effimera soddisfazione del podio nella Sprint. Il Gran Premio di Miami si disputa sull’omonimo circuito. Sono previsti 57 giri. Partenza in programma alle 22.00 di domenica 4 maggio. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Max Verstappen – 1:26.204 Red Bull-Honda RBPT 2. Lando Norris – 1:26.269 McLaren-Mercedes 2a Fila 3. Andrea Kimi Antonelli – 1:26.271 Mercedes 4. Oscar Piastri – 1:26.375 McLaren-Mercedes 3a Fila 5. George Russell – 1:26.385 Mercedes 6. Carlos Sainz – 1:26.569 Williams-Mercedes 4a Fila 7. Alexander Albon – 1:26.682 Williams-Mercedes 8. Charles Leclerc – 1:26.754 Ferrari 5a Fila 9. Esteban Ocon – 1:26.824 Haas-Ferrari 10. Yuki Tsunoda – 1:26.943 Red Bull-Honda RBPT 6a Fila 11. Isack Hadjar – 1:26.987 Racing Bulls-Honda RBPT 12. Lewis Hamilton – 1:27.006 Ferrari 7a Fila 13. Gabriel Bortoleto – 1:27.151 Sauber-Ferrari 14. Jack Doohan – 1:27.186 Alpine-Renault 8a Fila 15. Liam Lawson – 1:27.363 Racing Bulls-Honda RBPT 16. Nico Hulkenberg – 1:27.473 Sauber-Ferrari 9a Fila 17. Fernando Alonso – 1:27.604 Aston Martin-Mercedes 18. Pierre Gasly – 1:27.710 Alpine-Renault 10a Fila 19. Lance Stroll – 1:27.830 Aston Martin-Mercedes 20. Oliver Bearman – 1:27.999 Haas-Ferrari