F1 pagelle GP Miami: Hamilton e Leclerc come i capponi dei Promessi Sposi, Piastri golden boy

Voti, pagelle, top e flop del Gran Premio di Miami sesta prova del Mondiale 2025 di F1 vinto da Piastri su Norris e Russell. Bufera in casa Ferrari con le scintille via radio tra Hamilton, Leclerc e il muretto.

Ci mancano solo le baruffe tra Hamilton e Leclerc via radio a mandare alle ortiche questo week end da dimenticare per la Ferrari nel Gran Premio di Miami. Che invece resta scalfito nella memoria per l’ennesima batosta urbi et orbi ed ora anche per il siparietto continuo offerto via radio da entrambi i piloti. In tutto questo la McLaren è di un altro pianeta e Piastri sembra essere il classico pilotino freddo che ti va a vincere il Mondiale.

Questo e molto altro nei nostri personalissimi “top e flop”, le nostre pagelle che anche quest’anno vi beccate per tutta la stagione, sempre presenti anche a Miami. Insomma dalla Florida voti per tutti o quasi, con la pioggia e con il sole. C’è di peggio è vero ma anche di molto meglio.

GP Miami pagelle top: Piastri golden boy 10!

Freddo come un polaretto sotto ghiaccio. Si è pure presentato a Miami con la fidanzatina mano nella mano. Insomma, signori e signori ecco a voi il vostro uomo pronto per andarsi a prendere il Mondiale. A differenza di Norris non soffre più di tanto Verstappen. E non è poco nel confronto interno ai papaya boys.

GP Miami pagelle flop: Ferrari disastrosa su tutto, 2!

Difficile capire da dove cominciare. Il podio di Hamilton nella Sprint il solito miraggio come in Cina. Un contentino in un mare di lacrime. Il teatrino dei team radio, le proteste continue di Lewis e la gestione degli ordini di scuderia mettono inevitabilmente Fred Vasseur sul banco degli imputati. Ma con lui tutto un team che ha sbarellato di brutto quest’anno che doveva essere quello buono. E che è già “pensiamo all’anno prossimo”. Motivetto al quale siamo abituati.

La cronaca e il report del GP di Miami

F1, le pagelle di Miami:

Max Verstappen (Red Bull) 7 : per la pole e per la difesa strenua che ha fatto contro le McLaren. Lui non si arrende, non ti fa passare nemmeno quando sa che, a conti fatti, quella difesa sia con Norris che con Piastri, gli è costata il podio al netto della Virtual Safety Car.

: per la pole e per la difesa strenua che ha fatto contro le McLaren. Lui non si arrende, non ti fa passare nemmeno quando sa che, a conti fatti, quella difesa sia con Norris che con Piastri, gli è costata il podio al netto della Virtual Safety Car. Lando Norris (McLaren) 6,5: il solito Lando che soffre il corpo a corpo con Max manco fosse la criptonite. Se lo è ritrovato davanti per ben due volte, ci fa pure brutta figura ogni il che non giova al suo equilibrio psicologico.

il solito Lando che soffre il corpo a corpo con Max manco fosse la criptonite. Se lo è ritrovato davanti per ben due volte, ci fa pure brutta figura ogni il che non giova al suo equilibrio psicologico. Lewis Hamilton e Charles Leclerc (Ferrari) 5 : litigano come i capponi che Renzo porta al dottor Azzeccagarbugli ne I Promessi Sposi di manzoniana memoria (andatevi a riprendere il passo, si scherza ndr). Ma insomma ci stava. Resta la fotografia un po’ triste del momento dei piloti e della Ferrari. Purtroppo.

: litigano come i capponi che Renzo porta al dottor Azzeccagarbugli ne I Promessi Sposi di manzoniana memoria (andatevi a riprendere il passo, si scherza ndr). Ma insomma ci stava. Resta la fotografia un po’ triste del momento dei piloti e della Ferrari. Purtroppo. George Russell (Mercedes) 8 : la dea bandata che ha aiutato Norris a vincere la Sprint ha scelto un altro inglese da premiare. La sua scelta di partire con la hard e poi mettere la media ha pagato oltre il jolly della VSC.

: la dea bandata che ha aiutato Norris a vincere la Sprint ha scelto un altro inglese da premiare. La sua scelta di partire con la hard e poi mettere la media ha pagato oltre il jolly della VSC. Kimi Antonelli (Mercedes) 6,5 : Partito alla grande si è un po’ sciolto lungo la corsa. Poteva e doveva finire davanti alla Williams di Albon. Non ci è riuscito ma il suo week end è comunque da incorniciare vista la pole nelle Sprint.

: Partito alla grande si è un po’ sciolto lungo la corsa. Poteva e doveva finire davanti alla Williams di Albon. Non ci è riuscito ma il suo week end è comunque da incorniciare vista la pole nelle Sprint. Carlos Sainz (Williams) 7 : si prende la soddisfazione di passare la Ferrari di Leclerc e di incutere timore a Hamilton all’ultimo giro. Però prende paga, e tanta, da Albon che gli arriva davanti e di parecchio.

: si prende la soddisfazione di passare la Ferrari di Leclerc e di incutere timore a Hamilton all’ultimo giro. Però prende paga, e tanta, da Albon che gli arriva davanti e di parecchio. Alex Albon (Sauber) 9: gara capolavoro finita davanti alle Ferrari e a una Mercedes. Insomma un garone.

F1, calendario: sosta e si va in Europa, subito Imola

L’Oceania, l’Asia e l’America. Ci sono volute sei gare ma dopo Miami finalmente la Formula 1 arriva nel Vecchio Continente. Il calendario del Mondiale 2025 di F1 prevede una settimana di sosta prima di tornare in pista, ma soprattutto di sbarcare in Europa. E lo fa in Italia. Nel fine settimana del 16-18 maggio si corre nello stivale, il Gran Premio dell’Emilia Romagna sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.