F1: Hulkenberg, possibile terzo pilota Aston Martin per il 2021

In una “chiacchierata” concessa ai microfoni di Sky Sport DE, Otmar Szafnauer ha parlato della collaborazione avviata con Niko Hulkenberg nella passata stagione, evidenziando come l’ex pilota della Renault potrebbe indossare i colori della “scuderia” britannica anche nel 2021.

Hulkenberg sarebbe infatti in trattativa col management per il ruolo di terzo pilota e “development driver”, aspetto che gli permetterebbe di rientrare nella squadra in cui ha lavorato nel 2012 e nel triennio 2014-2016.

“Non c’è ancora nulla da annunciare al momento, ma siamo molto vicini a Nico come terzo pilota e ne stiamo discutendo con lui. Sarebbe una soluzione perfetta per tutti noi. Vedremo come si svilupperà la cosa”.

OMNISPORT | 05-02-2021 10:52