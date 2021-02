F1, il CEO di McLaren esalta Lando Norris

Il CEO di McLaren Zak Brown ha recentemente tessuto le lodi del giovane pilota britannico Lando Norris, alla sue terza stagione in Formula 1. La McLaren è una scuderia in netta crescita nell’ultimo periodo, e secondo Brown questo è da attribuire anche alle enormi qualità umane di Norris, impegnato in varie opere di beneficenza.

Queste le sue parole:

“Penso che sia fantastico avere un pilota che pone l’attenzione su determinati problemi sociali. Lo fa in un modo molto serio e penso che questo sia molto importante. Direi che Lando sia stato una boccata d’aria fresca per questo sport. In realtà è una persona molto timida, so che non sembra dai suoi post sui social. Ma lui è così, è autentico. Penso che sia molto a suo agio in questo ambiente e siamo tutti orgogliosi del fatto che porti avanti queste iniziative”.

Un vero e proprio pupillo cioò che Norris rappresenta per Brown, anche se non sono mancate situazion in cui il CEO di McLaren ha dovuto usare il “bastone” invece della “carota”. Nello specifico, Zak Brown ha da poco incitato il giovane pilota classe 1999 a dare di più in gara e ad essere più aggressivo in determinate situazioni. La crescita di Norris è comunque sotto gli occhi di tutti, e non c’è dubbio che diventerà uno dei piloti di punta della F1 da qui a pochi anni.

OMNISPORT | 09-02-2021 15:09