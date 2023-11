F1, il dramma di Leclerc ha un colpevole: cosa è successo veramente in Brasile. Ferrari intanto prepara il rinnovo? L'indizio social

Il problema alla monoposto di Charles Leclerc al GP del Brasile non dipendeva dall'idroguida, almeno non direttamente: i tecnici Ferrari scoprono la causa. E sui social intanto spunta un video criptico: rinnovo di contratto imminente?

Il GP del Brasile è stato un appuntamento da dimenticare per Ferrari, in special modo per Charles Leclerc. Il monegasco non è andato oltre il giro di formazione antecedente la gara di domenica per un guasto alla sua monoposto, con inevitabile psicodramma per un pilota che mastica amaro da tanto, troppo tempo. E mentre riprendono quota le indiscrezioni riguardo il suo rinnovo di contratto, finalmente da Maranello si è venuti a capo del problema che ha attanagliato la vettura dell’ex Alfa Romeo.

L’imprevisto di Leclerc al GP del Brasile: non dipendeva dall’idroguida

Partiamo quindi da quest’ultimo punto. Dicevamo del giro di formazione, in cui i piloti scaldano le gomme prima del via: ebbene, ad un certo punto Leclerc non è riuscito più a governare la propria SF-23, finendo sulle barriere. Nella serata fonti Ferrari avevano confermato si trattasse di un problema all’idraulica, come pareva inizialmente e come fatto notare nel team radio dallo stesso disperato pilota, diradando così un po’ della coltre di mistero su questa ennesima disdetta per il monegasco.

Rimanevano però altri punti oscuri, chiariti oggi e con un colpo di scena. Come riportano i media, ad Interlagos il busillis è dipeso non tanto dall’idraulica in sé e per sé, ma dalla centralina elettronica che governa la power unit, che subito dopo l’avvio del giro di formazione ha iniziato ad accusare un malfunzionamento. Il dispositivo ha così emesso un input per entrare in modalità di protezione, inibendo sostanzialmente sia la power unit che il sistema idraulico.

Perché la SF-23 di Leclerc ha accusato un guasto all’elettronica

In pratica è come se la vettura si fosse spenta del tutto, dal motore alle funzionalità come la stessa idroguida, motivo per cui Leclerc ha faticato nel governare uno sterzo essenzialmente bloccato così come il cambio, inservibile. E che ha causato conseguentemente il bloccaggio delle ruote posteriori. Probabilmente questo inghippo all’elettronica è dipeso dal brake-by-wire (sistema di freno digitale) o da una elettrovalvola del cambio, come riporta Motorsport.com.

Inutili i tentativi successivi di far ripartire il sistema resettando l’elettronica: la power unit ha dato qualche segno di vita per poi spegnersi di nuovo con la modalità protezione che tornava attiva. E l’impianto idraulico, che connette le funzioni fondamentali della monoposto, praticamente fuori uso.

Una beffa atroce per Leclerc nonché un motivo di riflessione nel reparto tecnico di Ferrari, sperando che nel prossimo appuntamento di Las Vegas non si ripetano altri imprevisti. Anche perché il monegasco è principalmente in competizione con il compagno di squadra Carlos Sainz, che lo ha superato nella classifica piloti staccandolo di 22 punti: l’unica cosa che resta in questa stagione a Leclerc è riuscire a piazzarsi un gradino sopra lo spagnolo (attualmente è settimo, sesto l’iberico).

Ferrari, indizio social: domani arriva il rinnovo dei contratti?

Ma intanto Ferrari continua a credere in lui. Come riportano i media anche di casa nostra, sembra ormai questione di giorni, se non di ore, il rinnovo di contratto tra Leclerc e Ferrari, che scadrà nella prossima stagione.

Già da mesi circolano indiscrezioni sul prolungamento più sicuro rispetto a quello, ancora in bilico, di Sainz (dato nell’orbita Audi questa estate). Sui social della scuderia di Maranello arriva ora un messaggio criptico: “Domani verrà rivelato qualcosa di interessante“, associato ad una breve clip in cui si intravedono i piloti della rossa con il casco addosso.

Sembra proprio che si alluda al rinnovo di Leclerc, dato per essere annunciato domani, mercoledì 8 novembre. Ma potrebbe anche darsi che ci possa essere una novità sul contratto di Sainz, anch’esso in scadenza nella prossima stagione.

Something cool dropping tomorrow 👀 pic.twitter.com/UdFGiIWLHW — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 7, 2023

