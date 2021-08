F1, il Gran Premio di Ungheria in diretta live

Nelle qualifiche di sabato, la pole position è stata conquistata da Lewis Hamilton della Mercedes che scatterà davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila, le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, mentre l’Alpha Tauri guidata da Pierre Gasly partirà dalla quinta casella, davanti al pilota McLaren Lando Norris che precede a sua volta il ferrarista Charles Leclerc.14:30

Male l’altra Ferrari guidata da Carlos Sainz: il pilota spagnolo, a causa di un incidente nel finale del Q2, scatterà dalla quindicesima posizione in griglia.14:31

GIRO 1: Scatta in testa Lewis Hamilton ma dietro succede di tutto. Bottas prende in pieno Norris che a sua volta tocca Perez e Verstappen. Fuori anche Leclerc dopo un contatto con Stroll. Safety Car in pista.15:26