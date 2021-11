F1, il Lando furioso con Pirelli: "Rischiamo la vita"

24-11-2021 17:10

Il Lando è ancora furioso. Norris, dopo l’ultimo GP terminato in nona posizione a causa d di una gomma scoppiata, si è fatto sentire: “È stata una prestazione decente, avremmo potuto fare meglio – ha analizzato Norris – non abbiamo interpretato al massimo la situazione, quasi come se non potessi spingere per qualche motivo. La foratura, poi, ha rovinato tutto. Sarei riuscito ad arrivare quarto o quinto, ma nessuno di noi ha colpe. Non c’è alcuna responsabilità della squadra e sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto. Mi fa solo schifo che possa succedere una cosa del genere“.

In Qatar hanno bucato anche Bottas, Latifi e Russell. Norris è tornato sull’accaduto, criticando in maniera assai incisiva il fornitore di gomme Pirelli: “Nessuno si aspetta che una gomma possa esplodere così – ha rivelato il britannico a planetf1.com -, a maggior ragione se si tratta di una mescola dura su cui hai percorso solamente una ventina di giri. Tutto questo è estremamente pericoloso: dovrebbero pensare meglio a come progettano gli pneumatici. Noi là fuori ci giochiamo la vita, una gomma non può esplodere in quel modo”.

