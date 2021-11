F1, il papà di Verstappen sospetta di Hamilton: accuse gravi

20-11-2021 10:57

Tre gare al termine della stagione F1, è lotta senza esclusioni di colpi tra Lewis Hamilton e Max Verstappen e tra Mercedes e Red Bull, sia in pista che fuori. Ad aumentare la tensione ci ha pensato il papà dell’olandese Jos, ex pilota del Circus.

Come la Red Bull, anche Jos Verstappen sospetta qualcosa di illegale sulla monoposto di Hamilton: “Sono molto curioso di capire cosa stanno facendo alla Mercedes, perché abbiamo visto una differenza enorme a livello di velocità da una corsa all’altra. Una cosa che non ho mai visto nella mia vita. Penso davvero che la FIA dovrebbe dare uno sguardo a quanto accaduto, specialmente all’ala posteriore. Il volante è là per girare a destra e a sinistra. Perché mai dovrebbe muoversi avanti e indietro? Penso che stiano facendo qualcosa di non permesso, e si vede dalle immagini che c’è qualcosa di sbagliato“, ha spiegato ai connazionali del De Telegraaf.

Non solo, il papà di Max Verstappen ha pronunciato una frase curiosa su Hamilton durante l’intervista che farà sicuramente discutere: “In Brasile Hamilton ha ricevuto – attraverso una pressione nelle mani – qualcosa dal suo preparatore e poi è tornato in macchina e si è calato nell’abitacolo. Se sommiamo tutto, c’è qualcosa di strano. Max non ha avuto alcuna possibilità contro di lui. Mi sembra davvero evidente che stiano facendo qualcosa di non permesso. Io sono anche felice di perdere, ma deve accadere in maniera corretta”.

OMNISPORT