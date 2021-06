F1: il primo podio storico dell'Aston Martin

E’ successo di tutto a Baku nell’ultimo weekend di F1. Tra i vari colpi di scena, c’è sicuramente da sottolineare la felicità incredibile per l’Aston Martin, che in Azerbaigian conquista il primo podio della sua storia in Formula 1.

Grandissimo merito per questo successo va attribuito a Sebastian Vettel. Il risultato della scuderia inglese pasa infatti attraverso una superprestazione del pilota tedesco che è riuscito ad avere un ottimo ritmo e compiendo un paio di sorpassi decisivi su Leclerc e Gasly nei momenti topici dopo la Safety Car.

“Sebastian ha guidato benissimo, guadagnando due posizioni nel primo giro, facendo uno stint lunghissimo con le soft e sorpassando Tsunoda al pit-stop, rimanendo al settimo posto a metà gara. Dopo la Safety Car ha superato Leclerc e Gasly, prendendo così il quarto posto. Quando Max si è ritirato è passato al terzo, e poi definitivamente secondo dopo l’uscita di Lewis. E’ un risultato brillante per tutto il team, primo podio assoluto per l’Aston Martin in Formula 1. In sitensi, sia Lance che Sebastian hanno dimostrato che il nostro ritmo gara è tale da poter competere con i primi posti del centro gruppo, vogliamo continuare così per il resto della stagione”.

Queste le parole di Otmar Szafnauer, team principal dell’Aston Martin che guarda con ottimismo al prossimo Gp.

OMNISPORT | 09-06-2021 13:23