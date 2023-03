F1, in archivio la prima giornata in Bahrain, Vasseur: “Buone sensazioni”

La stagione di Formula Uno è ufficialmente iniziata e questo venerdì ha visto tutte le monoposte scendere in pista per i primi test in vista della gara di domenica: 4° la Ferrari di Leclerc, Sainz attardato.

03-03-2023 18:48

Un po’ di pretattica (probabilmente), qualche problemino, ma anche tanta fiducia: il primo venerdì di test in Bahrein ha regalato sensazioni positive alla Ferrari.

Charles Leclerc ha tenuto i tempi dei migliori, incrementando alla fine e raggiungendo la 4° piazza, Carlos Sainz ha fatto più fatica andando oltre la 10° posizione.

Queste le parole del team principal Vasseur: “Abbiamo potuto testare degli aspetti che non eravamo riusciti a testare prima, alcune cose sono andate bene, altre un pochino meno, l’ala posteriore era sicuramente uno dei pezzi che volevamo provare, ora ci concentreremo sulla preparazione del weekend. Cosa mi incuriosisce di più? Conoscere sempre più a fondo queste persone, sono in questo team da poco e non so ancora bene come lavorino, soprattutto in un weekend di gara, mi trovo molto bene qui e spero che anche loro si trovino bene con me, in generale le sensazioni sono buone”.