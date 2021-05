F1, infinito Hamilton: 100ª pole. La Ferrari fa sognare

Lewis Hamilton fa un altro passo nella storia della Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes ha centrato il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp di Spagna, quarta prova del Mondiale 2021 in programma sul circuito di Montmelò , conquistando la pole numero 100 della propria carriera.

Il pilota inglese della Mercedes, che era già partito davanti a tutti nel secondo Gp della stagione, quello dell’ Emilia Romagna e del Made in Italy, cercherà di sfatare in Catalogna la maledizione stagionale del poleman, dato che in tre Gp finora chi era partito dal primo posto non ha mai vinto.

Secondo posto per Max Verstappen , che ha preceduto l’altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas.

A completare la seconda fila c’è la prima Ferrari , quella di Charles Leclerc , staccato di quasi sette decimi da Hamilton, ma meno di due da Bottas. Sesto l’altro pilota di Maranello, Carlos Sainz , che chiude la terza fila preceduto dalla sorprendente Alpine di Esteban Ocon .

Delusioni della giornata le due McLaren , rivali della Ferrari nella corsa al terzo posto tra i costruttori alle spalle dei colossi Mercedes e Red Bull: solo settimo Daniel Ricciardo , nono Lando Norris . Tra loro c’è l’altra Red Bull di Sergio Perez, che paga un gap di quasi un secondo rispetto al compagno di squadra Verstappen. A completare la top ten c’è l’altra Alpine di Fernando Alonso .

Altro sabato amaro invece per Sebastian Vettel , che con la sua Aston Martin ha fallito l’accesso al Q3 per la seconda volta consecutiva, al pari del compagno di squadra Lance Stroll e dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

Classifica e tempi dei primi 10:

1 L. Hamilton (Mercedes) 1’16″741

2 M. Verstappen (Red Bull) 1’16″777

3 V. Bottas (Mercedes) 1’16″873

4 C. Leclerc (Ferrari) 1’17″510

5 E. Ocon (Alpine) 1’17″580

6 C. Sainz (Ferrari) 1’17″620

7 D. Ricciardo (McLaren) 1’17″622

8 S. Perez (Red Bull 1’17″701

9 L. Norris (McLaren) 1’18″010

10 F. Alonso (Alpine) 1’18″147



OMNISPORT | 08-05-2021 16:21