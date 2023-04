F1, iniezione di fiducia per Perez

Il messicano secondo nel Mondiale: "Carico di carburante maggiore e altre condizioni di pista, ma ci proverò anche se partirò terzo".

29-04-2023 16:41

Sergio Perez è il primo pilota in grado di vincere due volte a Baku: la Sprint Race odierna fa il paio con il GP del 2021.

Il pilota messicano, che ha vinto la gara di Gedda, avvicina in classifica il compagno di squadra e domani cercherà di dare, assieme al campione in carica, filo da torcere a Leclerc che scatterà in prima posizione: “E’ stata una bella vittoria dopo tre sessioni complicate, c’era tanta pressione sul team: ingegneri, piloti, meccanici. Portarci a casa il massimo bottino di punti era l’obiettivo principale, ma la gara importante sarà domani, avremo un carico superiore di carburante e le condizioni della pista saranno differenti. Il terzo posto di partenza non è l’ideale, però proverò a lotterò per la vittoria“.