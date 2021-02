F1: Kubica boccia la Sprint Race

Sta per ripartire anche il Circus della formula Uno e a tenere banco è anche l’ipotesi delle sprint race.

Il pilota polacco, Robert Kubica, si è detto perplesso in merito alla decisione della Formula 1 di sperimentare la Sprint Race in almeno tre Gran Premi del calendario 2021. Antonio Giovinazzi invece, sostiene che l’idea di provare le qualifiche al venerdì e poi fare una gara veloce il sabato per determinare la griglia di partenza della domenica possa essere valida.

“Ho provato qualcosa di simile quando ero in Formula 2, anche se la Formula 1 non invertirà le posizioni in griglia. Tuttavia credo che sia giusto fare qualche esperimento, sono curioso di vedere come si svilupperà”, ha dichiarato il pilota di Martina Franca che sarà in griglia di partenza sulla Alfa Romeo.

Come detto però, Robert Kubica non è dello stesso parere:

“Osservo dal punto di vista dello spettatore perché ormai non sono più un pilota di Formula 1. Non credo che questo format sia la chiave per rendere la Formula 1 più spettacolare. Mi piace com’è oggi. Penso che sia nel DNA di questo sport vedere le qualifiche il sabato e la gara domenica. Ora sarà strano per i tifosi vedere una sessione di qualifiche venerdì”.

OMNISPORT | 24-02-2021 17:00