F1, l'ambizione dei piloti spagnoli verso una Barcellona da urlo

Sainz: "Ci sarà una Ferrari più guidabile con gli aggiornamenti"; Alonso: "Alla Aston Martin manca solamente la vittoria".

01-06-2023 17:28

Tutto pronto a Barcellona, a sette giorni di distanza da Monaco, per il GP di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale 2023 F1.

C’è particolare attesa per la prestazione dei piloti di casa, Carlos Sainz e Fernando Alonso, che approcciano la tappa di casa con stati d’animo opposti, perché il ferrarista ha grosso meno la metà dei punti dell’alfiere Aston Martin, che ha ottenuto nel Principato il quinto podio (e il primo secondo posto), queste le loro dichiarazioni in conferenza stampa.

Sainz confida una volta di più sull’aggiornamento tecnico che la Casa di Maranello proporrà per avere un rendimento migliore in pista: “Barcellona è una gara speciale per me, sono felice di tornare a casa. È un circuito che in passato mi ha portato bene: qui ho visto la Ferrari per la prima volta. Mi fa stare bene correre in casa, ho una energia maggiore. I fan sono qui per me e cercano di spingere a nbuoni risultati: è uno dei circuiti dove ho fatto più punti. Dall’aggiornamento inizieremo il cammino per rendere la macchina più guidabile e costante”.

Sarebbe fantastico per Alonso ottenere in casa quel successo che sta maturando corsa dopo corsa, con una determinazione che dal rientro nel ‘Circus’ non ha mai smesso di essere strenua: “Il periodo in cui sono stato fuori dalla F1 mi ha aiutato a ricaricare le batterie, i due anni in discipline come la 24 Ore di Le Mans, la 500 Miglia e la Dakar mi hanno arricchito; sono ritornato così più fresco in F1″ racconta il 41enne di Oviedo a ‘Marca’ “È difficile vincere a Barcellona, la Red Bull sarà favorita, ma correndo in casa, si ha una marcia in più: il meteo pare variabile nel fine settimana, magari avremo la nostra occasione. Siamo saliti sul secondo gradino del podio, manca l’ultimo step”.