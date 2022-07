F1, la diretta del GP d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP d'Austria, undicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1.14:50

Terza partenza al palo in stagione per Verstappen, la seconda nelle ultime tre gare. Prima curva da tenere d'occhio per la presenza in prima fila di Charles Lecerc e di Carlos Sainz in seconda, entrambi motivatissimi nel mettere il muso subito davanti al leader del mondiale e incanalare la gara su binari favorevoli.14:52

Tutto pronto in griglia, manca pochissimo al via del giro di ricognizione.14:54

Luce verde, i piloti scattano dalle rispettive caselle per il giro di ricognizione. Partenza dalla pitlane per Bottas.15:01

Tripudio oranje sugli spalti con i tifosi di Verstappen che hanno, come di consueto, invaso il Red Bull Ring.15:03

PARTITI!15:04

GIRO 1. CONTATTO PEREZ-RUSSELL! Il messicano tocca l'ala posteriore del britannico e finisce nella ghiaia. Russell continua pur avendo l'ala danneggiata. Davanti invece tutto ok con Verstappen primo davanti a Leclerc.15:05

GIRO 2. Perez riesce a rientrare ai box mentre Russell non viene richiamato e rimane in quarta posizione dietro a Sainz. Intanto Verstappen è già volato sopra il secondo di vantaggio rispetto a Leclerc.15:06

GIRO 3. Botta e risposta a suon di giro veloci tra Verstappen e Leclerc. L'olandese vuole arrivare ad avere più di un secondo di vantaggio sul monegasco per evitare di essere passato col DRS quando verrà attivato.15:08

GIRO 4. DRS attivo e Leclerc si avvicina tantissimo a Verstappen. Tra poco potrebbe esserci il duello atteso tra i due.15:09

GIRO 5. Leclerc sempre sotto al secondo di distacco da Verstappen ma non riesce a rendersi pericoloso negli scarichi del rivale.15:10

GIRO 6. Sainz viaggia in terza posizione con oltre due secondi di ritardo da Leclerc e oltre sei su Russell. Dietro poi c'è il trenino fomato da Ocon, Magnussen, Schumacher e Hamilton.15:11

GIRO 7. Leclerc sta dando tutto per riuscire ad attaccare Verstappen e portarsi al comando già in questa prima parte di gara.15:12

GIRO 8. Arriva un aiuto inaspettato per Verstappen: davanti a lui al momento c'è Perez, ultimo dopo la collisione con Russell e la seguente sosta ai box, che può concedere il DRS al compagno.15:13

GIRO 9. Leclerc sotto il mezzo secondo di distacco da Verstappen. Si avvicina il momento del corpo a corpo tra i due.15:14

GIRO 10. CI PROVA LECLERC! Il monegasco mette per un attimo le ruote davanti all'olandese che però resiste e tiene la testa.15:15

GIRO 11. Warning per track limits a Leclerc proprio mentre sta per tentare un nuovo attacco a Verstappen.15:17

GIRO 12. SORPASSO DI LECLERC! Leclerc infila Verstappen e prova immediatamente a scappare via per non concedere la risposta all'olandese. Intanto si avvicina anche Sainz al duo di testa.15:18

GIRO 13. Bloccaggio per Verstappen che sta dando tutto per rimanere agganciato a Leclerc. Intanto arriva il secondo track limits warning per Leclerc.15:19

GIRO 13. VERSTAPPEN SI FERMA A MONTARE LA BIANCA! Mossa a sorpresa del box Red Bull che richiama l'olandese. Si attende la risposta del box Ferrari.15:19

GIRO 14. Come ieri, grandissima lotta tra Hamilton e Schumacher. Il britannico ha la meglio e si porta in quinta posizione.15:21

GIRO 15. Verstappen è rientrato in settima posizione, per il momento la Ferrari non ha fatto rientrare nessuno dei propri piloti.15:21

GIRO 16. Scatenato Lewis Hamilton. Il britannico ha passato anche Magnussen e ora minaccia il terzo posto di Ocon.15:22

GIRO 17. Verstappen passa Schumacher e ora punta il quinto posto di Lewis Hamilton.15:23

GIRO 18. Grandissima difesa di Hamilton su Verstappen per un paio di staccate, poi però l'olandese riesce a passare e lanciarsi all'inseguimento delle due Ferrari, ora distanti 16 e 19 secondi.15:25

GIRO 19. Situazione difficile da gestire per la Ferrari considerato che ora Verstappen sarebbe primo in caso di sosta di entrambi i due piloti del Cavallino.15:27

GIRO 20. Leclerc continua in pista con quattro secondi su Sainz e 19 su Verstappen. Non basta per rimanere davanti all'olandese in caso di sosta ma la scelta di non "coprire" il cambio gomme dell'olandese potrebbe portare la Ferrari a giocarsi la gara con una sola sosta anziché le due della Red Bull.15:28

GIRO 21. Leclerc-Sainz-Verstappen-Hamilton-Stroll-Tsunoda-Zhou-Ocon-Alonso-Magnussen la top ten al momento.15:29

GIRO 22. Bella lotta tra Ocon e Zhou, la spunta il francese che si porta il settima posizione. Intanto Verstappen continua a inanellare giri veloci.15:30

GIRO 23. Anche Alonso minaccia Zhou ma alle loro spalle si fa minaccioso Magnussen. 15:32

GIRO 24. Sorpasso clamoroso di Norris che infila tre vetture in un colpo solo e si porta in nona posizione mettendosi dietro Alonso, Schumacher e Zhou.15:33

GIRO 25. Crollo di prestazione per la gomma gialla Ferrari, a breve sia Leclerc che Sainz dovranno rientrare a montare la gomma dura.15:33

GIRO 26. Schumacher torna in zona punti passando Alonso. Intanto arrivano secondo e terzo warning per track limits di Verstappen, si ritira Perez ed escono gli uomini della Ferrari per Leclerc.15:34

GIRO 27. Pit stop perfetto per Leclerc che rientra in terza posizione davanti a un lanciatissimo Hamilton.15:35

GIRO 27. Fuori i meccanici per Sainz. Verstappen va al comando della gara con sei secondi su Leclerc.15:36

GIRO 28. Sainz rientra in quarta posizione con due secondi di ritardo da Hamilton che, però , non ha ancora effettuato la prima sosta.15:36

GIRO 29. Giro veloce per Leclerc che si porta a quattro secondi da Verstappen. Intanto si ferma Hamilton e Sainz torna in terza posizione.15:37

GIRO 30. Hamilton rientra per un soffio dietro a Ocon. Davanti a loro c'è Stroll che dovrà però fermarsi a breve.15:39

GIRO 30. Arrivano il pit stop di Stroll e il sorpasso di Hamilton su Ocon. Il britannico si porta al quarto posto.15:39

GIRO 31. Poco più di due secondi tra Verstappen e Leclerc, tra pochissimo potrebbe riproporsi il duello già visto in avvio di gara.15:40

GIRO 32. Leclerc ha preso Verstappen e sta per piazzare il secondo attacco di giornata nei confronti dell'olandese.15:41

GIRO 33. LECLERC DAVANTI! Il monegasco sfrutta scia e DRS per passare l'olandese alla curva 3, poi tiene nell'incrocio successivo e rimane in vetta!15:42

GIRO 34. Verstappen perde tantissimo terreno da Leclerc e di questo passo dovrà difendersi da Sainz. Intanto gran sorpasso di Schumacher su Magnussen e sesto posto guadagnato.15:44

GIRO 35. Leclerc scatenato al comando! Ora sono tre i secondi su Verstappen!15:45

GIRO 36. Scintille tra Alonso e Tsuonda con lo spagnolo che viene spinto sull'erba e fa ampi cenni con la mano al giapponese dopo averlo affiancato in staccata.15:46

GIRO 36. VERSTAPPEN AI BOX! L'olandese esce per montare un altro treno di gomme bianche, poco prima di subire l'attacco di Sainz.15:47

GIRO 37. Strategia su tre soste per la Red Bull e terza posizione per Verstappen che si rimette in caccia dei due ferraristi con la gomma più fresca.15:48

GIRO 38. Dal box Red Bull chiedono a Verstappen di pareggiare il tempo sul giro di Hamilton per tentare di andare al traguardo senza altre soste. Momento clou della gara con le due Ferrari che potrebbero scavare il solco decisivo per la vittoria finale.15:49

GIRO 39. 24 secondi di vantaggio per Leclerc su Verstappen, 18 per Sainz.15:50

GIRO 40. Uscita di pista per Vettel alla curva 4 dopo un contatto con Gasly. Il tedesco rientra in 18esima posizione.15:51

GIRO 41. Qualche doppiaggio per Leclerc che perde decimi importanti. Sainz si porta a meno di cinque secondi dal compagno, Verstappen è a 21.15:52

GIRO 42. Norris salta Magnussen e si porta al settimo posto. Ora punta Schumacher, distante tre secondi abbondanti.15:53

GIRO 43. Leclerc si riprende qualche decimo su Sainz e Verstappen ma sta faticando molto. Palla al box Ferrari per la gestione della strategia nel finale di gara.15:55

GIRO 44. Verstappen guadagna sei decimi a giro su Leclerc e quasi un secondo su Sainz.15:55

GIRO 45. Cinque secondi di vantaggio per Leclerc su Sainz, 19 su Verstappen.15:58

GIRO 46. Sainz sta perdendo tantissimo nel traffico dei doppiati e, tra poco, la stessa sorte potrebbe toccare a Verstappen.15:59

GIRO 47. Lotta serrata nelle retrovie tra Schumacher, Stroll e Magnussen.16:00

GIRO 48. Schumacher passa Stroll e viene imitato dal compagno Magnussen. Le due Haas ora sono ottava e nona.16:00

GIRO 49. Ocon si sdoppia sorpassando Leclerc. Il monegasco alza il piede ed evita rischi inutili lasciando passare il francese dell'Alpine.16:01

GIRO 50. Sosta ai box per Leclerc che rientra alle spalle di Sainz e Verstappen. Ora il monegasco dovrà costruire il terzo sorpasso di giornata sull'olandese.16:02

GIRO 51. Si ferma anche Sainz e Verstappen va al comando della gara con due secondi su Leclerc e sei sullo stesso spagnolo.16:04

GIRO 52. Verstappen-Leclerc-Sainz-Hamilton-Alonso-Ocon-Russell-Schumacher-Magnussen-Norris la top ten a venti giri dal termine.16:05

GIRO 53. Leclerc è già in zona DRS ed è prossimo al terzo attaco di giornata su Verstappen.16:05

GIRO 53. LECLERC DAVANTI! Il monegasco salta netto l'olandese, poi resiste al tentativo di risposta dell'avversario sfruttando la miglior trazione in uscita di curva.16:06

GIRO 54. Leclerc vola via con già due secondi su Verstappen. Sainz intanto si fa minaccioso negli specchietti del leader del Mondiale.16:08

GIRO 55. Giro veloce per Carlos Sainz che si prende temporaneamente il punto addizionale e arriva vicinissimo a Verstappen.16:09

GIRO 56. Sainz arriva in zona DRS e prova l'attacco su Verstappen.16:11

GIRO 57. FERRARI DI SAINZ IN FIAMME! Lo spagnolo rompe il motore e riesce a uscire dalla propria vettura un attimo prima che le fiamme avvolgessero l'abitacolo.16:12

GIRO 58. Virtual Safety Car e box Ferrari che decide di far fermare Leclerc per montare la gomma gialla. A ruota arriva anche la sosta di Verstappen.16:13

GIRO 59. Carte rimescolate in questo finale di gara con Hamilton che sale sul podio grazie alla rottura del motore di Sainz. Verstappen e Leclerc si giocheranno la vittoria parità assoluta nelle gomme.16:14

GIRO 60. Si riparte con Leclerc e Verstappen separati da circa quattro secondi. Entrambi sono intruppati nel traffico dei doppiati.16:16

GIRO 61. Giro veloce per Leclerc che viene subito battuto da quello di Verstappen. Saranno dieci giri tesissimi da qui alla bandiera a scacchi.16:17

GIRO 62. 3"5 di vantaggio per Leclerc su Verstappen. Dietro intanto Russell si prende il quarto posto passando Ocon.16:18

GIRO 63. Leclerc non perde nulla su Verstappen e dà un po' di respiro ai tifosi Ferrari ma da qui alla fine sarà apnea totale.16:20

GIRO 64. Leclerc lamenta qualche problema col pedale dell'acceleratore ma continua a mantenere invariato il proprio vantaggio su Verstappen.16:20

GIRO 65. Passano i giri ma Leclerc non perde niente su Verstappen. Al terzo posto sempre Hamilton, poi Russell, Ocon, Schumacher, Norris, Magnussen, Ricciardo e Bottas.16:22

GIRO 66. Continuano i problemi per Leclerc che dovrà cercare di mantenere il proprio vantaggio su Verstappen per portare a casa la gara. Finale di agonia per il monegasco con Verstappen che si è portato a meno di tre secondi.16:24

GIRO 67. Verstappen guadagna sensibilmente a ogni passaggio e potrebbe arrivare a giocarsi la vittoria con Leclerc proprio sul traguardo.16:25

GIRO 68. Leclerc reagisce e tiene 2"7 sull'olandese e lamenta anche problemi al cambio. Finale di gara terribile per il monegasco che però sta tenendo la testa.16:26

GIRO 69. Verstappen torna distante tre secondi quando mancano soli due giri al termine.16:26

GIRO 70. 2"5 tra Leclerc e Verstappen! Finale di sofferenza assoluta per la Ferrari e i suoi tifosi.16:27

ULTIMO GIRO! Leclerc passa sotto al traguardo con 2"3 su Verstappen e deve dare il tutto per tutto per portare a casa la vittoria nonostante i problemi meccanici.16:27