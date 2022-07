F1, Sprint Race Austria: Verstappen domina, poi Leclerc e Sainz

09-07-2022 17:06

La Sprint Race del Gran Premio d’Austria, che si corre sulla pista di Spielberg, undicesimo appuntamento del Mondiale F1 2022, viene vinta da Super Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc e a Carlos Sainz.

Viene mantenuto dunque l’ordine di partenza della mini gara di 100 km, nessuna novità nei tre davanti. Verstappen, oltre alla prima posizione in griglia domani, si aggiudica anche gli otto punti aggiuntivi per aver vinto questa corsa.

Nella gara di casa (per Red Bull) bellissimo pubblico per Verstappen, con un muro totalmente arancione (Olanda) a celebrare la vittoria di Super Max.

Verstappen si prende la seconda Sprint Race consecutiva, battaglia Leclerc-Sainz

Max Verstappen è sempre più dominatore di questo Mondiale F1 2022 e si prende la vittoria nella seconda gara sprint della stagione dopo il successo di Imola ad Aprile.

Super Max scatta dalla pole in questa mini corsa da 100 km, e non lascia la prima posizione fino alla fine. Tutti i top driver hanno scelto la mescola media, e la Red Bull si mostra davvero incredibile nella sua capacità di portare subito le mescole in temperatura.

Nelle prime curve abbiamo assistito a una bella lotta tra Sainz e Leclerc per la seconda posizione, con lo spagnolo che passa immediatamente il monegasco ma che poi va lungo, facendo passare nuovamente dal compagno di squadra.

In generale, comunque, la Ferrari come Scuderia si porta a casa più punti rispetto alla Red Bull.

Russell batte ancora Hamilton, quanto va veloce la Haas

Al quarto posto quello che al momento è il quarto pilota più veloce in griglia, ovvero George Russell in Mercedes, che chiude a 13 secondi dal primo ma a più di 20 dal compagno di squadra Lewis Hamilton, oggi tristemente ottavo in mezzo alle due Haas di Magnuseen (settimo) e di Mick Schumacher (nono), pilota che ha fatto una tremenda fatica a superare.

Dietro a Russell ecco Sergio Perez autore di una grandissima rimonta, poi sesto Esteban Ocon in Alpine. Chiude la top-10 un buon Valtteri Bottas di Alfa Romeo.

F1, GP Austria: classifica Sprint Race e griglia di partenza

Questo l’ordine di arrivo della seconda Sprint Race della stagione, e il conseguente ordine di arrivo per la gara di domani:

1. VERSTAPPEN Max (Red Bull)

2. LECLERC Charles (Ferrari)

3. SAINZ Carlos Jr. (Ferrari)

4. RUSSELL George (Mercedes)

5. PEREZ Sergio (Red Bull)

6. OCON Esteban (Alpine)

7. MAGNUSSEN Kevin (Haas)

8. HAMILTON Lewis (Mercedes)

9. SCHUMACHER Mick (Haas)

10. BOTTAS Valtteri (Alfa Romeo)

11. NORRIS Lando (McLaren)

12. RICCIARDO Daniel (McLaren)

13. STROLL Lance (Aston Martin)

15. ZHOU Guanyu (Alfa Romeo)

15. GASLY Pierre (Alpha Tauri)

16. ALBON Alexander (Williams)

17. TSUNODA Yuki (Alpha Tauri)

18. LATIFI Nicolas (Williams)

RIT. VETTEL Sebastian (Aston Martin)

RIT. ALONSO Fernando (Alpine)