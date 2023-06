F1, la Ferrari alla ricerca di nuovi ingegneri, ma Wachè sembra non interessato

Pierre Wachè cercato dalla Ferrari, ma la Red Bull fa muro

01-06-2023 16:09

Secondo una indiscrezione che proviene dall’Inghilterra, il direttore tecnico della Red Bull Wachè non sembra interessato ad un passaggio in Ferrari.

F1, la Ferrari cerca ingegneri di peso

Sono alcune settimane che all’interno del paddock della Formula 1 si discute di mercato. La protagonista è la Ferrari, la cui astinenza da vittorie accresce l’impazienza di un ambiente che non vince un titolo da oltre 15 anni. Il probabile avvento in rosso di Lewis Hamilton si è rivelato fantamercato, ma è vero che la Rossa sta concretamente sull’ingresso in scuderia di tecnici importanti.

F1, la Ferrari punta su Wachè

La Ferrari starebbe puntando Pierre Wachè, direttore tecnico Red Bull. Helmut Marko, team principal della scuderia campione del mondo, ha ammesso l’interesse del Cavallino per il primo, ma ha escluso il possibile addio dell’ingegnere transalpino, lamentandosi che il team di Spielberg non è un bazar.

F1, lontano il trasferimento di Wachè in Ferrari

Il problema per la Ferrari è un però un altro: Wachè non ha alcuna intenzione di lasciare la Red Bull per il Cavallino. Lo ha rivelato anche il giornalista britannico Joe Saward. “Ho sentito che la Ferrari vuole Pierre Waché, ma lui non è interessato”, ha scritto Saward nel suo blog nella giornata di ieri.