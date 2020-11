F1, la Ferrari replica allo sfottò Mercedes e punzecchia Hamilton

Non si è fatta attendere la risposta della Ferrari alla provocazione della Mercedes. Il tutto ha dato vita a un simpatico siparietto di botta e risposta sui social tra le due scuderie a margine del week end del Gran Premio di Turchia finora incolore per entrambi i marchi.

Prima delle prove libere, alla vigilia del week end di gara, un follower che aveva notato un camion Ferrari alle spalle di Lewis Hamilton, a passeggio nei pressi di Istanbul Park con l’adorato bulldog inglese Roscoe. “C’è la Ferrari lì dietro, stai attenta Mercedes, stai attenta!” aveva scritto l’utente. Immediata la risposta dell’account Twitter della Mercedes che aveva scritto: “Perché? La Ferrari è sempre dietro Lewis“. Ovvio il riferimento a questi lunghi 7 anni in cui la Mercedes ha dominato l’era ibrida in F1 con un titolo di Rosberg e 5, quasi 6, di Hamilton.

La scuderia di Maranello ci ha messo qualche ora ma ha risposto prontamente alla provocazione della Mercedes e lo ha fatto con lo stesso sfottò. Ha infatti pubblicato una foto di Hamilton seduto sopra una Ferrari stradale con tanto di tweet: “Cara Mercedes, è vero che a volte Lewis ha una Ferrari alle spalle, ma da quello che possiamo vedere anche lui ne tira fuori qualcuna ogni tanto…“.

I pluricampioni del mondo in carica della Mercedes hanno voluto dire l’ultima parola e lo hanno fatto con una sorta di meme che va molto di moda, pubblicando le foto di Hamilton sia con la Ferrari che con una Mercedes stradale e di fianco i due frame del rapper Drake che disapprova Lewis con la rossa e approva l’inglese con la macchina tedesca.

Dear Merc, true that sometimes Lewis has a Ferrari behind him, but from what we can see he also gets out of one every so often as well … pic.twitter.com/4ItS35rqC0

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 13, 2020