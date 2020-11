F1, la Haas ha scelto il sostituto di Grosjean

Le immagini del terrificante incidente subito da Romain Grosjean durante il Gp del Bahrain hanno fatto il giro del mondo.

Il pilota francese se l’è cavata con ustioni alle mani e alle caviglie, ma non sarà ovviamente al via del prossimo Gp, ancora in Bahrain il 6 dicembre.

Il team Haas ha comunicato il nome del pilota che sostituirà Grosjean per concludere la tribolata stagione della scuderia statunitense, penultima nella classifica costruttori con appena tre punti conquistati in 15 Gran Premi.

Si tratta di Pietro Fittipaldi, già terzo pilota della scuderia e ora pronto al debutto in Formula 1 affiancando Kevin Magnussen.

“Abbiamo deciso che la cosa migliore da fare in questa precisa circostanza è far saltare almeno una gara a Romain – ha detto il team principal Gunther Steiner – E proprio in tal senso, la scelta di Pietro è stata abbastanza semplice. E’ già un nostro pilota e conosce perfettamente la squadra e la vettura. E’ la cosa giusta da fare, senza contare che per lui sarà una buona opportunità. Ha avuto pazienza e adesso è arrivata questa opportunità. Sicuramente per lui non sarà semplice esordire in queste condizioni, ma siamo certi che porterà avanti un buon lavoro”.

Pietro riporta quindi il cognome Fittipaldi in Formula 1 dopo quasi trent’anni: dopo il grande Emerson, campione del mondo nel 1972 e nel ’74, e che di Pietro è nonno, si ricorda infatti Christian, altro nipote di Emerson, attivo tra il 1992 e il ’94 con Minardi e Footwork.

OMNISPORT | 30-11-2020 13:31