F1, la Pole "di forza" di Max Verstappen

Grandissima prestazione assoluta per il pilota Red Bull Max Verstappen, che sulla pista “di casa” del Red Bull Ring, dove si disputa il GP di Stiria, si prende la prima posizione mettendosi dietro entrambe le Mercedes e anche il compagno di box Sergio Perez.

Verstappen si prende così la terza pole consecutiva di questo 2021, dimostrando che, in questo momento, il miglio binomio macchina-pilota lo ha la Red Bull. Ecco le dichiarazioni a caldo dell’Olandese Volante:

“Ottimo weekend finora. In qualifica ancora una volta la macchina è stata piacevole da guidare. Non è semplice gestire il traffico nelle prime curve, ma il primo giro nel Q3 credo sia stato davvero abbastanza buono. Ho fatto un primo settore buono. Sono contento di essere in pole in casa, con una Red Bull. La pista non ha tante curve, ma sono difficili da azzeccare. Anche la curva 1 in frenata e poi la salita verso curva 3 e la discesa verso curva 4. Questa è una pista breve, ma nella quale è molto difficile fare un bel giro. Il primo tentativo non è stato perfetto, ma non è stato male. Non è mai semplice. Mi piacerebbe che ogni tanto fosse semplice, ma è anche bello che sia una gara combattuta. Sono sicuro che sarà una battaglia serrata anche domani, come in Francia”.

OMNISPORT | 26-06-2021 16:35