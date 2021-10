F1: La Williams mette Mick Schumacher nel mirino

20-10-2021 11:27

La prima stagione di Mick Schumacher in Formula Uno sta proseguendo senza intoppi. Il giovane pilota tedesco sta imparando e facendo esperienza dopo essere stato campione del mondo in F2.

Il figlio d’arte tedesco, al momento si trova in classifica davanti al compagno di squadra Nikita Mazepin e in Turchia è riuscito a portare la sua Haas in Q2, con un grande giro sul bagnato impressionando tutti gli addetti ai lavori.

Jost Capito, team principal della Williams, non ha nascosto di tenere sott’occhio il giovane pilota tedesco, anche se sa bene che fa parte della Ferrari Academy.

“Devo dire che Mick sta facendo un ottimo lavoro. E’ al suo primo anno in F1, ma il modo in cui gestisce le situazioni, si rapporta alla squadra e per come si comporta è assolutamente di livello – le parole del team principal della Williams ai tedeschi di RTL – E’ un pilota da tenere d’occhio, è un bravo ragazzo e merita una monoposto con cui poter vincere le gare. Sono fiducioso che questo accadrà, se poi fosse una Williams sarebbe ancora meglio”.

Per quanto riguarda la prossima stagione, Mick Schumacher correrà ancora con la Haas, mentre la Williams ha confermato Latifi e ingaggiato Alex Albon.

OMNISPORT