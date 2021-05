F1, l'Alfa Romeo è pronta per Monaco

Ancora nessun punto in questo Mondiale F1 2021 per l’Alfa Romeo guidata da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. I due piloti cercheranno quindi un piazzamento nel prossimo GP di Monaco per cancellare lo 0 dalla casellina dei punti.

Considerando le qualifiche tutt’altro che eccezionali del Biscione in questa prima parte di 2021 (i migliori risultati sono due 12esimi posti di Antonio Giovinazzi), servirà una mezza impresa per smuovere la classifica nell’appuntamento più glamour del calendario.

Nella settimana che ci porta al Gran Premio del Principato, i due piloti hanno fatto il punto della situazione nelle classiche interviste pre-weekend. Per primo il commento dell’ex Campione del Mondo 2007 Kimi Raikkonen:

“Monaco è una pista impegnativa per i piloti, anche se tutto ciò che accade sullo sfondo non ci riguarda veramente. Quando sei nell’abitacolo, è un weekend come un altro. Hai bisogno di fiducia in questo posto se vuoi fare un buon giro, devi fidarti della tua auto e di te stesso, perché devi usare ogni pezzo di pista fino alle barriere. È facile fare errori e anche uno piccolo può avere grandi conseguenze: allo stesso tempo, questo può dare opportunità in più in quanto ci sono molti elementi che possono ribaltare le gerarchie domenica”.

A cui fanno seguito le parole del compagno di Box, l’italiano Antonio Giovinazzi:

“Di tutti i fine settimana dell’anno, questo è uno dei più speciali. C’è un’atmosfera diversa in questa città e, con la maggior parte dei piloti che conoscono il posto così bene, è ancora più difficile concentrarsi esclusivamente sulla pista. È sicuramente un weekend diverso dal solito! Ho corso qui solo una volta in Formula 1, ma conoscevo la pista dalla mia esperienza nelle formule junior ed è un banco di prova importante per un pilota. Dobbiamo essere pronti a sfruttare al meglio ogni opportunità e massimizzare il potenziale della nostra vettura. Non si sa mai cosa può succedere durante una gara qui”.

OMNISPORT | 18-05-2021 13:20