F1, Lando Norris fiducioso per Monza

E’ stato un vero disastro per la McLaren a Zandvoort, ma ora la musica cambia e cambia anche completamente il tiro di circuito perchè si torna in Italia, a Monza, pista dove a farla da padrone è senza dubbio la potenza del motore. Lando Norris sembra intenzionato a mettersi subito alle spalle il brutto weekend olandese nel 14° appuntamento del mondiale F1 2021.

Norris intende tornare a battagliare per le posizioni di vertice della classifica, aspetto che li spingerà a estrarre il 100% del potenziale dalla propria MLC35M. Queste le sue parole prima dell’inizio del fine settimana Mondiale:

“Non vedo l’ora di andare a Monza, soprattutto dopo le difficoltà di Zandvoort. Voglio riprendermi e spero che la squadra riuscirà a piazzarsi nelle posizioni che merita, ovvero in piena zona punti e nelle zone di vertice della classifica in qualifica. Si tratta di una posta fantastica ed è la degna conclusione di un trittico fantastico. Monza è una pista dove abbiamo ottenuto molto risultati positivi in passati, quindi speriamo di proseguire su questo trend anche quest’anno”.

OMNISPORT | 08-09-2021 19:53