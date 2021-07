F1, Lawrence Stroll: “Lance sta svolgendo un ottimo lavoro”

La vita in Formula uno per Lance Stroll non è mai stata troppo semplice. Tuttavia, nonostante negli anni si siano succeduti in squadra due compagni “importanti” come Sergio Perez e Sebastian Vettel, l’ex Williams è riuscito quasi sempre a non sfigurare in termini di performance e apporto di punti, guadagnandosi la fiducia del padre e dell’intero team.

In una chiacchierata concessa ai microfoni di f1-insider.com, Lawrence Stroll ha parlato della crescita mostrata nelle ultime due stagioni dal figlio Lance, precisando come il pilota canadese sia riuscito a raccogliere risultati importanti da quando corre per la scuderia con sede a Silverstone.

“A soli 22 anni, Lance ha svolto un lavoro straordinario, ottenendo già due podi e una pole position”, ha affermato il Manager canadese. “Quest’anno se la sta giocando alla pari con Sebastian Vettel e sta offrendo un valido contributo alla squadra in termini di punti. Non sono preoccupato”.

OMNISPORT | 15-07-2021 12:48