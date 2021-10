F1, Leclerc: “A un certo punto ho pensato che il podio fosse possibile”

28-10-2021 12:11

Si può ritenere oggettivamente soddisfatto Charles Leclerc dopo il Gp di Austin negli Stati Uniti.

Il pilota monegasco della Rossa ha infatti conquistato un ottimo quarto posto alle spalle del trio formato da Verstappen, Hamilton e Perez. L’alfiere della Ferrari, commentando la sua domenica in Texas, ha confermato come sia stata una gara difficile a causa del caldo e della pista, ma nonostante questo ha anche coltivato la possibilità di beffare la Red Bull di Sergio Perez per salire sul terzo gradino del podio.

“Il caldo è stato abbastanza forte e anche i dossi sono stati molto difficili da superare giro dopo giro – ha dichiarato Leclerc, citato da GPFans – Fisicamente è stato molto impegnativo e ho potuto vedere anche Checo che aveva solo otto secondi di vantaggio e lo stavamo raggiungendo. A un certo punto pensavo davvero che il podio fosse possibile, quindi stavo davvero dando tutto. L’ultimo stint è stato il più difficile, ma non abbiamo avuto problemi particolari”.

OMNISPORT