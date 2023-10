F1, Leclerc contro Verstappen: la sfida continua sul campo di padel, foto e video virali

Dalla pista di F1 al campo di padel, Charles Leclerc e Max Verstappen si sono ritrovati a giocare a padel insieme nel Principato di Monte Carlo. Sono tanti i piloti di Formula 1 che si sono fatti contagiare da questo sport di tendenza

16-10-2023 11:03

Ultimo week end di relax per la Formula 1 prima di tuffarsi nella lunga e massacrante trasferta americana in questo finale di stagione che prevede ben tre gare consecutive negli Usa, in Messico e in Brasile. Molti piloti hanno approfittato della domenica di “fermo” dei motori per rilassarsi. E c’è chi come Charles Leclerc e Max Verstappen hanno pensato bene di vedersi, giocare e sfidarsi anche oltre la pista, con il padel.

Uno sport di tendenza il padel che, così come accade per la gente comune e per i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, ha conquistato anche il mondo della F1. Tanti piloti quando hanno un po’ di tempo libero, ma anche a ridosso dei week end di gara amano giocare a padel.

Leclerc e Verstappen: relax col padel a Montecarlo

Con i motori silenti nel week end di sosta, i piloti di Formula 1 si sono rilassati dedicandosi ai loro passatempi preferiti. Uno degli hobby più apprezzati negli ultimi anni è diventato il padel, uno sport che appassiona molti atleti di alto livello, tra questi ci sono sicuramente anche Charles Leclerc e Max Verstappen.

Fresco del suo terzo titolo mondiale, il pilota olandese della Red Bull ha sfidato il pilota della Ferrari nel Principato di Monaco, dove entrambi risiedono (Charles è nato proprio a Monte Carlo), in un torneo che ha coinvolto anche il pilota di Formula E Norman Nato che infatti è stato colui che ha postato le foto di Verstappen e Leclerc.

C’è stato anche il tempo degli sfottò a livello social con Nato che ha scritto sul posto: “Grande divertimento nel primissimo torneo di padel insieme ad atleti di diversi sport e provenienze. Tanto divertimento e solo un po’ di competizione”. Ma subito Charles Leclerc ha risposto scherzosamente al pilota francese: “Hai dimenticato di dire che hai perso in finale”. Che il pilota della Ferrari abbia vinto il torneo?

Quel che è certo è che foto e video prima, dopo e durante le partite con il ferrarista e l’olandese sono diventati virali.

Padel passione Formula 1: non solo Leclerc e Verstappen

Lo sport del padel ha visto un aumento vertiginoso della popolarità a livello globale. Inutile dire che abbia trovato terreno fertile anche nel paddock della Formula 1. Questo ibrido tennis-squash ha attirato l’attenzione di molti piloti di F1 che lo hanno adottato come passatempo preferito.

Piloti come Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen e George Russell tra i big del circus l’hanno preso a vero e proprio momento di hype. Infatti ci sono testimonianze che durante il fine settimana del GP di Singapore ci fosse un campo da padel praticamente sempre pieno di piloti ed ex della F1 che si concedevano una partita tra una sessione e l’altra a Marina Bay.

Il pilota della Mercedes, George Russell ha rivelato : “Il secondo giorno che eravamo lì sono andato al campo e c’erano Lance Stroll che giocava nel campo accanto a me. Poi abbiamo giocato io e Lando Norris e nell’altro campo c’erano Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi”.

Lo stesso team principal della Red Bull, Chris Horner ha detto di aver giocato a padel con Max Verstappen durante il week end del Gran Premio del Giappone e proprio in quell’occasione, finito di giocare, l’olandese che veniva da una gara opaca a Singapore, rivelò a Horner di voler vincere a Suzuka con 20 secondi di vantaggio, cosa poi realmente avvenuta in pista il giorno della gara.

F1, prossima gara: Gp USA, si corre ad Austin

La Formula 1 dopo la trasferta in Oriente si è presa un attimo di respiro ma è pronta a tornare in pista nella lunga trasferta in America. A 5 gare dalla fine assisteremo ad un "back-to-back-to-back" come dicono proprio gli americani. Il prossimo week end si correrà ad Austin il Gran Premio degli Stati Uniti, una settimana dopo si va in Messico e quella dopo in Brasile.