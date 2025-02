F1, Leclerc all'inizio prevarrà su Hamilton, parola di Jordan. Ma intanto rompe la tuta Ferrari: e c'è un retroscena

Continua a far discutere il nuovo connubio Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Eddie Jordan fornisce la sua previsione su chi potrebbe prevalere. E intanto il monegasco ha un incidente con la tuta ufficiale

È il tormentone della vigilia della stagione 2025 di F1, ovvero il rapporto di forza tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton in Ferrari. Ovvero: il britannico sbarcato a Maranello tornerà agli splendori di un tempo, o il monegasco riuscirà a reggere l’onda d’urto del blasonato compagno di squadra, ponendolo in un cono d’ombra? Insomma, chi vincerà di più e chi invece sarà relegato al ruolo di gregario di lusso?

Jordan: “Ferrari ha messo a segno un colpo commerciale con Hamilton”

A fine anno finalmente ci toglieremo i dubbi e la ridda di voci e opinioni sulla neocoppia del Cavallino. Ma nel frattempo prosegue la processione di punti di vista e di previsioni su ciò che vedremo in pista e ai box sulla sponda Ferrari.

Tra le voci autorevoli che si sono levate nelle ultime ore quelle di Eddie Jordan. L’ex pilota e poi fondatore del suo team omonimo è intervenuto al podcast Formula For Success, dove ha tracciato magnifiche sorti e progressive anzitutto a livello commerciale per Ferrari dopo l’ingaggio di Hamilton (“Permetterà incassi anche in Asia e nelle Americhe”).

“All’inizio Leclerc dominerà, ma Hamilton si farà valere”

Ma in merito al binomio/duello interno con Leclerc, l’imprenditore (attualmente impegnato con le cure contro un cancro, e a tal proposito ha lanciato un importante messaggio per la prevenzione rivolto ai più giovani: “Non abbiate paura, oggi c’è una notevole possibilità di sopravvivenza”) è partito dal dato di fatto della presenza da sette anni del monegasco in squadra. “Lui è il beniamino, ma Hamilton si farà valere“, ha proseguito. Per poi concludere: “Probabilmente all’inizio Charles dominerà, mentre a Lewis saranno necessarie due o tre gare per carburare. E di sicuro vorrà ricambiare l’amore che i tifosi nutrono nei suoi confronti”.

Leclerc rompe la tuta Ferrari, e svela un retroscena

Intanto Leclerc è stato protagonista, suo malgrado, di un divertente siparietto documentato sui social Ferrari. Durante una sessione fotografica ufficiale, il pilota si è accorto ad un certo punto che la sua tuta rossa che vestirà in pista ha subito uno strappo. Una “wardrobe malfunction”, la chiamerebbero gli anglosassoni, che ha generato un lieve momento di imbarazzo e una conseguente reazione di ilarità per il pilota.

“Ho mangiato troppo durante le vacanze”, ha stemperato con una battuta Leclerc, che in realtà come altri suoi colleghi ha passato questo periodo di pausa dandoci dentro con gli allenamenti (anche questo ben documentato sui social).

La spiegazione reale l’ha data lo stesso ex Alfa Romeo successivamente. Il monegasco ha rivelato infatti che in questi servizi fotografici vengono usate tute ufficiali però con taglie più strette, “per farci sembrare più in forma”. Una sorta di barbatrucco, un photoshop artigianale: il che spiega anche i movimenti ridotti e limitati durante lo shooting.