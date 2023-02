Allenamenti in palestra, ore al simulatore. I due piloti lavorano senza sosta, in attesa di scoprire le potenzialità della nuova SF-23 che verrà presentata martedì.

09-02-2023 09:44

In attesa di scoprire la nuova SF-23, Charles Leclerc e Carlos Sainz stanno lavorando duramente per farsi trovare pronti al via della nuova stagione. La Ferrari ha obiettivi ambiziosi.

Ferrari, martedì il giorno della presentazione della SF-23

Ad oggi, si conosce solo il suo nome: SF-23. Martedì prossimo, finalmente verrà svelata al mondo. Parliamo della nuova Ferrari, quella che, nella stagione 2023, è chiamata a lottare per il titolo e, quindi, contrastare la Red Bull del due volte Campione del Mondo Max Verstappen.

C’è tanta fiducia a Maranello. Tutti, in primis il Team Principal Frederic Vasseur, sono convinti che la SF-23 regalerà tante soddisfazioni al popolo della Rossa. C’è voglia di stupire, c’è il forte desiderio di tornare a primeggiare.

Ferrari, Leclerc e Sainz sempre al lavoro al simulatore

In attesa di potersi mettere alla guida della nuova SF-23 e scoprire di che pasta è fatta, Charles Leclerc e Carlos Sainz lavorano, praticamente quasi ogni giorno, al simulatore per “prendere confidenza” e scaldare i motori in vista della prossima stagione, al via il prossimo 5 marzo (GP del Bahrain).

Tanti giorni al simulatore per arrivare ai test a fine mese a Sakhir (23-25 febbraio) con la testa già concentrata sull’obiettivo finale. Allenamenti in palestra, sessioni continue al simulatore, il duo Leclerc-Sainz sa bene che questo deve essere l’anno giusto.

F1, i rivali della Ferrari non stanno certo a guardare

La Ferrari ha obiettivi importanti ma non è la sola. La Red Bull non ha nessuna intenzione di lasciare il trono che si è guadagnata con grande fiducia. Max Verstappen ha già fatto sapere di essere carico a mille e di volere il terzo titolo Mondiale.

Attenzione anche alla Mercedes che, dopo un anno in grande difficoltà, punta a tornare competitiva. Il vecchio leone Lewis Hamilton e il giovane rampante Giorge Russell sanno di poter essere protagonisti assoluti nel 2023. Insomma, la SF-23 dovrà essere eccezionale. Solo così, Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno in grado di lottare, ad armi pari, con tutti gli avversari in pista.