F1, magia Leclerc e Ferrari: vittoria e sogno di rimonta mondiale. Classifica piloti e costruttori dopo Austin

Ci speravano in Ferrari. Soprattutto dopo le libere, le qualifiche e la Sprint. Ma nessuno forse pensava di poter fare doppietta nel Gran Premio di Austin. Ed invece l’uno-due con Leclerc e Sainz è arrivato grazie a una strategia e un passo perfetto. Che rilancia un po’ tutto il finale di stagione delle rossa anche in ottica mondiale specie nel campionato costruttori. In quello piloti…chissà. Impossibile ma sognare è sempre lecito specie dopo oggi per Charles.

Magistrale partenza Leclerc, l’undercut di Sainz: la vittoria Ferrari nasce lì

Andare davanti era importante. Almeno con una delle due monoposto. La Ferrari ci è riuscita grazie a una zingarata di Leclerc che si è infilato nella lotta alla prima curva tra Verstappen e Norris. Sainz ci ha provato ma è rimasto intruppato. Non Charles che è scappato via in testa facendo una gran gara, di passo, con le hard e con le medie. Vittoria forse mai in discussione anche quando le McLaren sono salite di passo con le gomme hard sul finire del primo stint. Anzi le due rosse, anche Sainz bravissimo nella gestione della strategia col muretto box sull’undercut su Verstappen, si sono anche contese il giro veloce per alcuni giri prima che gli ultimi a cambiare gomme avessero la meglio. Insomma una Ferrari che sogna e fa sognare. Ma finalmente vincentee anche costante.

F1, classifica piloti dopo Austin: Leclerc si avvicina a Norris

1) Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 354 punti

2) Lando NORRIS (McLaren) – 297 punti

3) Charles LECLERC (Ferrari) – 275 punti

4) Oscar PIASTRI (McLaren) – 247 punti

5) Carlos SAINZ (Ferrari) – 215 punti

F1, classifica costruttori dopo Austin: Ferrari in lotta per il titolo

1) McLaren– 544 punti

2) Red Bull – 504 punti

3) Ferrari – 496 punti

4) Mercedes – 344 punti

5) Aston Martin – 86 puntiì

F1 senza sosta, prossimo week end Gp del Messico

La seconda sosta è oramai alle spalle e la F1 viaggia veloce verso fine stagione. Subito dopo Austin, niente pausa, il calendario del Mondiale 2024 non lascia scampo, tutto il circus si trasferisce nel centro America dove nel prossimo fine settimana si corre il Gran Premio del Messico cui seguiranno sempre oltreoceano Brasile e Las Vegas.