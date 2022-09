F1, Leclerc: "Grazie per il supporto". Binotto: "Vera dormita della FIA"

11-09-2022 17:43

Molto deluso il monegasco della Ferrari Charles Leclerc al termine del GP di Monza, 16° appuntamento del Mondiale F1 2022. Dopo la grande pole position di ieri, ottenuta tra l’altro in pista, Charles sperava di battagliare con Verstappen fino alla fine, ma una strategia ancora discutibile e un po’ di sfortuna lo hanno fatto rientrare ai box al 12° giro cercando di sfruttare la VSC.

Al contratto Verstappen ha allungato lo stint fino al giro 24, per poi amministrare saldamente fino alla fine. Queste le parole di Leclerc al termine della gara italiana:

“Grazie ai tifosi per il supporto, ogni volta è incredibile Monza. Peccato per il secondo posto, ma abbiamo fatto il massimo. È’ frustrante, mi auguravo di potermela giocare fino alla fine. Peccato, avrei voluto vincere davanti a questi fantastici tifosi. Ho dato il massimo, ma oggi non era possibile. Non sono davvero contento della gara, ma siamo secondi ed è ok. Il passo forte, ma non è stato abbastanza, dobbiamo esaminare tutto”.

Molto amara è invece l’analisi del team principali Ferrari Mattia Binotto, con critiche rivolte alla FIA per come è stato gestito il finale di gara:

“E’ un peccato dato che dopo Abu Dhabi si era parlato molto sul far riprendere la corsa il prima possibile. Oggi le condizioni c’erano, dunque non capiamo per quale motivo abbiano atteso così tanto. Si tratta di una dormita totale della Fia. Hanno cambiato tanto, ma non sono ancora all’altezza. Alla F1 serve una marcia in più. Oggi Verstappen era davvero veloce, batterlo era complicatissimo. Abbiamo cercato di fare una strategia differente, fermando Leclerc, ma abbiamo avuto sfortuna. Peccato per l’epilogo finale”. Su Sainz: “Rimonta incredibile, poteva davvero andare a podio. In generale è stato un weekend positivo, seppur con un pizzico di rammarico”.

Rammarico anche per Carlos Sainz che, partito dalla 18° piazza, si è ritrovato in piena lotta per il podio negli ultimi giro, salvo poi essere bloccato dalla safety car. Questo il commento dell’iberico:

“Sarebbe stato fantastico competere per il podio, avevo salvato una soft nuova in questa eventualità. Posso n ogni caso essere contento: molti sorpassi e mi sono davvero divertito. Sono felice dato che, dopo del Belgio e dell’Olanda, la vettura anche sul passo andava fortissimo, forse non come Verstappen, ma abbiamo ritrovato la strada”.