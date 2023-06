F1, Leclerc: "Miglior Ferrari stagionale". Vasseur: "Non dobbiamo commettere gli errori di sabato"

Gli stati d'animo dei componenti della Ferrari al termine del GP di Canada, con i pensieri di Leclerc, Vasseur e Sainz

18-06-2023 22:59

Il Gp di Canada di F1 è terminato con la consueta vittoria di Verstappen su Red Bull. Sul podio anche Alonso (Aston Martin) e Hamilton (Mercedes). I due ferraristi, Leclerc e Sainz, rispettivamente quarto e quinto.

F1, Leclerc (Ferrari): “Lavoriamo per arrivare alla competitività con la Red Bull”

Intervistato da Sky Sport, Charles Leclerc ha rilasciato queste dichiarazioni al termine del GP di Canada: “Il feeling è positivo, non dobbiamo esaltarci troppo perché la pista è un po’ particolare, i cordoli fanno la differenza e con l’assetto giusto della macchina si può fare una buona prestazione. Il feeling è stato buono dall’inizio, peccato solo per la qualifica di ieri, ma non serve tornare su quello che è successo. E’ stata la miglior Ferrari dall’inizio della stagione. Mi dà il sorriso questa prestazione, il vero sorriso ce l’avrò quando lotteremo per la vittoria. Oggi abbiamo fatto un bel passo avanti, ma da domani dovremo lavorare per colmare ancora il gap”.

F1, Sainz (Ferrari): “Contento del ritmo gara con le medie”

Questo il pensiero di Carlos Sainz, sempre per mezzo dei microfoni di Sky Sport: “Sono contento del ritmo che ho avuto in gara, soprattutto con le gomme medie ero molto veloce. Con le dure, invece, non sentivo tanto grip e la macchina era più instabile. Inoltre, ho avuto un piccolo problema alla frizione, ma nulla di così importante. Tutto sommato, una buona prestazione“.

F1, Vasseur (team principal Ferrari): “Buona gara per noi”

Anche il team principal Vasseur si ritiene soddisfatto della prestazione del Cavallino: “Oggi è stata una buona gara per noi. Dall’inizio del weekend abbiamo avuto una buona velocità, ma ieri la pioggia ci ha un po’ scombinato i piani ed è frustrante partire dalla decima e undicesima piazzola. Tuttavia, la prestazione e la strategia ci hanno permesso di rimontare e i dati raccolti sul passo gara sono stati confortanti. Gli errori commessi sabato non andranno replicati e in Austria avremo un altro banco di prova importante per comprendere a che punto siamo, tenuto conto che nel fine-settimana di Spielberg ci sarà anche la Sprint Race e noi porteremo degli aggiornamenti”.