F1: Leclerc punta in alto, Sainz esalta la tattica della Ferrari

La F1 torna a Istanbul e la Ferrari può sorridere nelle qualifiche grazie al quarto tempo di Leclerc. Vista la squalifica di Hamilton però, il monegasco in gara partirà dalla terza piazza dietro a Bottas e Verstappen.

Leclerc sorride e punta in alto: “Ho avuto un po’ paura perché era difficile guidare la macchina perché scivolava. In Q3 ho messo tutto insieme e sono riuscito a mettere bene il setting della macchina ed è quello che serve per domani. Adesso vediamo cosa accadrà domani, l’obiettivo è sempre il gradino più alto anche quando parto 15°. Spingerò e darò il massimo per questo, ma il campionato ce lo giochiamo con la McLaren e dobbiamo prendere più punti di loro. La macchina è stata buona in tutto il weekend, anche con la pioggia non era male e oggi ho ritrovato il feeling che serviva”.

Penalizzato come Hamilton anche Carlos Sainz, costretto a partire dal fondo della griglia per il cambio power unit: “Il piano era quello di fare il Q1 per provare a togliere qualcuno di forte e siamo riusciti ad eliminare Ricciardo. Poi l’obiettivo era dare la scia a Leclerc in Q2, anche in questo ci siamo riusciti abbastanza bene”, ha dichiarato il piltoa spagnolol

Hamilton alla fine partirà dall’11esimo posto: “Devo rimontare, non è facile superare all’Istanbul Park e tutti abbiamo le stesse gomme, per cui non sarà facile. Vedremo, c’è un lungo rettilineo e ci proverò, anche per far divertire i tifosi”. Bottas partirà primo ma avverte: “Lewis ha una penalità ma è minima e io sono in pole, per cui in ottica Mercedes direi che è andata bene. Marcare Verstappen? Io farò la mia gara, credo sia la cosa migliore da fare per aiutare la squadra”. Verstappen vuole approfittare della squalifica del rivale per il titolo: “Attaccare subito Bottas? Penso di avere chance in più in gara, conterà il degrado gomme ma la pista mi piace molto. L’obiettivo è recuperare punti in campionato”.

OMNISPORT | 09-10-2021 16:43