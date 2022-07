F1, Leclerc si prende le responsabilità: "Se perderemo il titolo per 32 punti sarà colpa mia"

24-07-2022 17:14

Pesante, pesantissimo questo zero in classifica per Charles Leclerc in ottica Mondiale, con Max Verstappen che guadagna altri 25 punti sul monegasco. L’alfiere Ferrari esce di pista nel giro 19 su 53, quando a causa del sovrasterzo in curva 1 non riesce a tenere in pista la macchina e finisce contro le barriere di protezione.

Leclerc era al comanda del GP di Francia, che si è corso sul circuito di Paul Ricard, a Le Castellet, 12° appuntamento del Mondiale F1 2022. Questo errore, perdendo il retrotreno in percorrenza, può essere cruciale in ottica titolo, e lo stesso Leclerc ne è più che consapevole.

Queste le sue parole a Sky Sport:

“No, in questo caso l’affidabilità o l’acceleratore non sono stati un problema. Solo dopo che sono finito a muro ho compreso che la retromarcia non poteva inserirsi e non ero in grado di ritornare in pista. Peccato dato che la monoposto non era molto danneggiata, ma tutto questo è un dettaglio. Non desidero togliere l’attenzione su questi discorsi, solo non mi è permesso commettere un errore simile”.

“Da inizio stagione mi trovo ad un livello davvero alto, ed non è accettabile fare un errore così. Nel caso a fine anno perderò il Mondiale per 32 punti, ovvero quelli lasciati tra qui ed Imola, sarò consapevole da dove vengono. Stavo andando forte, ma lo facciamo tutti, e non può e non deve essere una scusa. Un colpo devastante per le chance di titolo? Certo che sì”.