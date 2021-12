F1, Leclerc si schianta e distrugge la Ferrari. Hamilton davanti

03-12-2021 19:14

Lewis Hamilton e la Mercedes confermano la loro forza anche nella seconda sessione di prove libere a Gedda, dove domenica si corre il Gran Premio d’Arabia Saudita, penultimo appuntamento della stagione di Formula 1.

F1, libere Gp Arabia Saudita: Hamilton imprendibile

Il sette volte campione del mondo, staccato di 8 punti dal leader del Mondiale Max Verstappen, ha fatto segnare il tempo più veloce in 1:29.018: Hamilton ha preceduto il compagno di scuderia Valtteri Bottas, secondo a 61 millesimi, e l’Alpha Tauri di Pierre Gasly.

Solo quarto Verstappen sulla sua Red Bull: il distacco dell’olandese dal rivale è di due decimi, dietro di lui Fernando Alonso e Esteban Ocon. Verstappen è sembrato nettamente in ritardo anche sul passo gara.

F1, libere Gp Arabia Saudita: male la Ferrari, Leclerc si schianta

La Ferrari non ha brillato nel venerdì di prove libere. Il migliore è stato Carlos Sainz, settimo a oltre mezzo secondo da Hamilton: lo spagnolo ha vinto il confronto con Charles Leclerc, solo decimo a oltre due decimi dal compagno di squadra.

Il monegasco nel finale di sessione ha combinato la frittata, perdendo il posteriore e finendo contro le barriere: lui sta bene, ma i danni alla monoposto sono ingenti, si teme per la power unit.

Le Rosse sono finite di nuovo dietro alle due Alpine e alle due Alpha Tauri, confermando il trend di crescita di queste scuderie negli ultimi Gp. La McLaren, avversaria della Ferrari per il terzo posto in classifica generale, è invece nettamente in ritardo.

F1, libere Gp Arabia Saudita: i tempi

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:29.018

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.061

3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.081

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.195

5 Fernando ALONSO Alpine+0.423

6 Esteban OCON Alpine+0.537

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.571

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.579

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.750

10 Charles LECLERC Ferrari

11 Daniel RICCIARDO McLaren+0.950

12 Lando NORRIS McLaren+0.986

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.092

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.258

15 Lance STROLL Aston Martin+1.424

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.484

17 George RUSSELL Williams+1.488

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.634

19 Nicholas LATIFI Williams+2.021

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.611

